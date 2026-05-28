Memphis minimiza aspecto financeiro em renovação com o Corinthians: 'Ganho milhões há anos'

Em meio às conversas sobre uma possível renovação com o Corinthians, Memphis Depay voltou a demonstrar incômodo com as discussões públicas envolvendo salários, bônus e números ligados ao seu contrato. Após a derrota por 2 a 0 para o Platense, pela Libertadores, o atacante minimizou o peso da questão financeira em sua permanência no clube.

Na zona mista da Neo Química Arena, o camisa 10 afirmou esperar que uma eventual extensão contratual não se transforme novamente em tema diário por causa dos valores envolvidos.

"Eu espero que, desta vez, o mundo inteiro não tenha que ficar de olho no meu contrato todos os dias, todo dia indo atrás de números. Mas, se gostam de fazer isso, podem fazer", afirmou.

O holandês reforçou que construiu sua trajetória financeira muito antes de chegar ao futebol brasileiro e negou que a escolha pelo Corinthians tenha sido motivada exclusivamente por dinheiro.

"Eu faço muito dinheiro por muitos anos jogando profissionalmente desde 16 anos. Eu fiz meu primeiro milhão quando eu tinha 19. Não é que eu vim para o Brasil para fazer milhões. Eu já fazia milhões por muitos anos. Tudo que eu quero é retribuir", disse.

Nos bastidores, a negociação pela renovação segue em andamento. De acordo com apuração do Estadão, o Corinthians trabalha com otimismo para ampliar o vínculo do jogador, atualmente válido até 31 de julho, embora ainda não exista proposta oficial na mesa. Segundo informações de bastidores, representantes do atacante estariam dispostos a diluir o pagamento de aproximadamente R$ 42 milhões referentes a luvas e bonificações pendentes ao longo de um novo contrato, que poderia se estender até meados de 2028.

Questionado sobre a dívida envolvendo bônus contratuais, Memphis inicialmente rebateu a pergunta antes de indicar que o assunto será tratado reservadamente: "Não se preocupe com isso... Por que você quer cuidar do meu bolso? É seu dinheiro? Primeiro tem que haver uma boa negociação, a renovação, tudo isso. E isso será algo privado", disse.

Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita e prestes a viajar para disputar sua terceira Copa do Mundo com a seleção da Holanda, Memphis também deixou claro que deseja seguir defendendo o Corinthians. O atacante afirmou que ainda enxerga objetivos a cumprir no clube e indicou que o futuro será debatido após novas conversas entre as partes.

"Eu acho que meu trabalho aqui não está acabado. Nós temos de nos juntar e conversar sobre o futuro para ver o que fazemos. Para mim, está claro que eu amo este clube e quero ficar", afirmou o atacante corintiano.

A diretoria corintiana vê com bons olhos a permanência do jogador. Internamente, a presença de Memphis em partidas recentes, mesmo após retorno de lesão e às vésperas da Copa, foi interpretada como um sinal positivo sobre sua disposição em continuar no Parque São Jorge.

O clube, porém, encara um cenário financeiro delicado. Além da busca por parceiros que ajudem a custear parte dos vencimentos do atacante, o Corinthians tenta equacionar passivos relevantes. O clube atravessa uma crise econômica, com dívida total próxima de R$ 2,7 bilhões, e enfrenta punições e riscos de novas sanções por pendências envolvendo transferências internacionais.

Desde que chegou ao Corinthians, em julho de 2024, Memphis soma 79 partidas, 20 gols e 15 assistências, além de três títulos conquistados: o Paulistão de 2025, a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026.