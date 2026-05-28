Sinner lamenta queda em Roland Garros após passar mal: 'Ninguém é robô, preciso de um tempo'

Jannik Sinner vinha de 29 vitórias seguidas na temporada até passar mal e cair, precocemente, em seu primeiro jogo em Roland Garros, pela segunda rodada, nesta quinta-feira. Número 1 do mundo, o italiano lamentou falhar em sua "missão do semestre", admitiu que o corpo sentiu o desgaste da sequência de partidas e do forte calor em Paris e revelou a necessidade de uma parada para voltar firme em Wimbledon.

Sinner tinha tranquilos 6/3, 6/2 e 5/1 diante do argentino Juan Martin Cerúndolo, até sofrer com tonturas, fraqueza, cãibras e ânsia de vômitos. Apesar de receber atendimento médico, o italiano jamais se recuperou na partida e acabou permitindo a virada sem conseguir lutar em quadra, com 5/7, 1/6 e 1/6.

"Ninguém é robô, feito para nunca falhar. Hoje foi assim, eu simplesmente não via saída, o que habitualmente acontece comigo (mostrar reação)", lamentou Sinner após o jogo. "Eu não lembro da última vez que me senti tão fraco. Mas tentei ficar em quadra com tudo o que tinha hoje e foi o máximo que eu tinha", seguiu.

E explicou o motivo de jamais pensar em abandonar o jogo para não agravar o problema. "O 4º set eu deixei passar para me recuperar também fisicamente. O 5º set todos sabemos que qualquer coisa pode acontecer. Mas foi difícil. Eu estava em uma situação complicada no 4º e também no 5º, eu realmente estava. Não tinha energia, de verdade, estava muito, muito abatido. O corpo todo."

Sinner evitou "jogar a culpa" à sequência de jogos - ganhou todos os títulos disputados nos últimos cinco torneios com vitórias imponentes (Indian Wells e Miami, em quadra dura, Montecarlo, Madri e Roma no saibro).

"Você não sabe, se eu não jogar Madri ou não jogar Roma, talvez eu chegue aqui e ainda tenha um dia como este, onde você se sente mal. Olhando para trás, é sempre muito difícil", minimizou. "Eu ganhei três torneios no saibro, resultados incríveis, com uma sequência impressionante que tive. Como eu disse no início do ano, este era meu principal objetivo e uma saída precoce não era o que eu estava procurando. Mas, você também não sabe se as coisas teriam mudado se eu tivesse talvez pulado Madri e só jogado Roma, ou pulado Roma e vindo aqui. Você nunca sabe."

Atento aos sinais do corpo, Sinner admitiu que se ausentará das próximas competições. "Agora eu realmente preciso de um tempo de folga para me recuperar completamente, também mentalmente. Depois estar pronto para voltar a jogar em Wimbledon", destacou, citando o terceiro Grand Slam do ano, agendado para 29 de junho.