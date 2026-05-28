Corinthians libera atacante Lingard para resolver 'assuntos familiares' na Inglaterra

O Corinthians ganhou um desfalque de última hora para a visita ao Grêmio, neste sábado, em jogo que antecede a pausa para a Copa do Mundo. O atacante Jesse Lingard foi liberado pela diretoria e viajou à Inglaterra por causa de "assuntos familiares".

Com o retorno de Memphis, quarta-feira, Lingard iniciou a partida diante do Platense na reserva, entrando somente já na reta final do segundo tempo na vaga de Rodrigo Garro. Agora, ele perde o duelo com o Grêmio, no qual uma igualdade afasta o risco de passar a pausa na zona de rebaixamento do Brasileirão.

"O atacante Jesse Lingard foi autorizado pela diretoria de futebol e pelo técnico Fernando Diniz para viajar à Inglaterra, nesta quinta (28/05), para cuidar de assuntos familiares. O atleta será liberado do jogo diante do Grêmio, no próximo sábado (30/05), pelo Campeonato Brasileiro", informou o Corinthians.

O desfalque não é tão sentido pelo fato de Fernando Diniz querer dar ritmo de jogo e observar mais como Memphis e Yuri Alberto se entendem em campo sob seu comando. Mas Lingard vinha caindo nas graças do torcedor e muitos corintianos já falavam em utilização do trio.

Ocorre que o centroavante "se queimou" com as arquibancadas ao falar que vai sair após a Copa do Mundo e que já teria comunicado à diretoria alvinegra. Na derrota por 2 a 0 diante do Platense na Neo Química Arena, nesta quarta, as vaias ao camisa 9 foram grande.