Duilio Monteiro Alves abre mão de ser sócio do Corinthians: 'Fizeram da minha vida um inferno'

Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, publicou uma carta aberta nesta quinta-feira para comunicar que decidiu renunciar ao título de sócio remido do clube. No texto, ele diz que entrega o posto de conselheiro vitalício e se retira "de forma definitiva, do quadro de sócios do Parque São Jorge, para que o Corinthians possa, enfim, cuidar do presente e do futuro".

O cartola é acusado pelo Ministério Público de fazer uso indevido do cartão corporativo do clube, assim como Andrés Sanchez, expulso em votação do Conselho Deliberativo na última segunda-feira.

"Em 2023, eu saí da presidência do Corinthians pela porta da frente, com todas as contas aprovadas, inclusive no último ano, com o balanço fechado e apresentado por opositores ferrenhos. Fizeram da minha vida um inferno, e eu caminho por ele, com a certeza de que tudo vai ser esclarecido", disse.

De acordo com as investigações da Promotoria de São Paulo, Duilio usou o cartão corporativo do em estabelecimentos comerciais como freeshops, restaurantes, hotéis, salão de cabeleireiro, loja náutica e até mesmo em um site de venda de roupas. De acordo com o MP, as despesas contabilizam R$ 41.822,62.

Além do valor que está sendo cobrado, Cassio Conserino, promotor que conduz o caso, pede que o presidente corintiano pague o valor de R$ 31.366,96 a título de indenização ao clube do Parque São Jorge por danos materiais. Em março, ele se tornou réu pelo crime de apropriação indébita.

Em abril, a defesa do ex-presidente corintiano pediu o trancamento da investigação do sobre supostas irregularidades relacionadas ao uso de cartões corporativos e despesas da presidência do clube. A Corte, entretanto, negou o pedido do ex-dirigente, que comandou o alvinegro paulista entre 2021 e 2023.