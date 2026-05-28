Entidades nacionais buscam apoio da Conmebol para inclusão do futsal nas Olimpíadas

Apesar de ser um dos esportes mais praticadas no Brasil e no mundo, o futsal segue fora do programa olímpico. Na última quarta-feira, 27, entidades nacionais desportivas se reuniram na sede do Comitê Olímpico do Brasil (COB), no Rio de Janeiro, em busca de apoio da Conmebol para lutar pela inclusão da modalidade nas próximas edições dos Jogos Olímpicos.

O encontro contou com a presença de representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), do Comitê Olímpico do Brasil (COB), da Liga Nacional de Futsal (LNF) e da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).

O objetivo é que a inclusão da Conmebol no grupo de trabalho que organiza uma proposta estratégica junto ao Comitê Olímpico Internacional (COI) ganhe ainda mais respaldo na luta pela inserção do futsal nas Olimpíadas com o apoio do órgão que organiza competições sul-americanas.

Em outubro do ano passado, o presidente do COB, Marco Antônio La Porta, disse em entrevista ao Estadão que o objetivo da entidade era liderar esta discussão junto com a CBF e que o futsal tem o direito de estar nos Jogos Olímpicos.

Na América do Sul, Brasil e Argentina são duas potenciais da modalidade. Na última Copa do Mundo de Futsal, em 2024, os países disputaram a final, que resultou no hexacampeonato do País.

Atualmente, a seleção brasileira é a líder do ranking da Fifa, enquanto a Argentina aparece na quarta posição. A América do Sul tem mais quatro representantes no top 30: sendo a Venezuela em 16ª, o Paraguai em 18°, além de Colômbia na 26ª e e Uruguai na 28ª.