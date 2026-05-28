Messi e Flaco López são convocados pela Argentina, que deixa Giay fora da Copa do Mundo

A seleção argentina teve anunciada a lista de convocação para a Copa do Mundo. Messi, que assustou com lesão na última semana, foi chamado. Flaco López, do Palmeiras, é o único jogador do futebol brasileiro na lista.

Havia expectativa de que o também palmeirense Agustín Giay fosse chamado. Ele figurou nas últimas convocatórias. Entretanto, o técnico Lionel Scaloni não o chamou.

São oito jogadores que estavam no título de 2022 no Catar. Os novatos são o goleiro Juan Musso, o zagueiro Leonardo Balerdi, o lateral-esquerdo Facundo Medina, os meias Valentín Barco, Lo Celso e Nico Paz e os atacantes Giuliano Simeone e Flaco López.

A Argentina está no Grupo J. A estreia será contra a Argélia, em Kansas City, no dia 16 de junho. Já em 22 de junho, a equipe enfrenta a Áustria em Dallas, onde também encerra a primeira fase, diante da estreante Jordânia em 27 de junho.

VEJA A CONVOCAÇÃO DA ARGENTINA

GOLEIROS: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marselha) e Juan Musso (Atlético de Madrid);

DEFENSORES: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Cuti Romero (Tottenham), Otamendi (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha), Nicolás Tagliafico (Lyon) e Facundo Medina (Olympique de Marselha);

MEIO-CAMPISTAS: De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Paredes (Boca Juniors), Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Strasbourg), Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Thiago Almada (Atlético de Madrid) e Nico Paz (Como);

ATACANTES: Lionel Messi (Inter Miami), Nico González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Flaco Lopez (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) e Lautaro Martínez (Inter de Milão).