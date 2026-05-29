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Mudança forçada

Hulk deve ter nova data pra estrear pelo Tricolor

Hulk em treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho
Hulk em treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho -

A torcida tricolor precisará esperar alguns dias a mais para ver o primeiro jogo de Hulk pelo Fluminense. O novo camisa 7 do Flu tinha estreia prevista para o confronto contra o RB Bragantino, após a pausa para a Copa do Mundo. Porém, com a situação do clube paulista na Sul-Americana, é provável que Hulk entre em campo apenas no jogo contra o Grêmio, fora de casa.

Como o Massa Bruta terminou a fase de grupos da Sula em 2º lugar e precisará disputar os playoffs do torneio continental para avançar ao mata-mata, o jogo contra o Flu, que estava marcado para 22 de julho, terá que ser adiado. Os jogos eliminatórios, que já tem suas datas confirmadas pela Conmebol, acontecerão nos dias 21 e 30 de julho.

Nesse cenário, a estreia de Hulk poderá acontecer somente a partir do final de semana dos dias 25 e 26 de julho, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 20ª rodada. O atacante de 39 anos só conseguirá entrar em campo depois da abertura da janela de transferências, após a Copa do Mundo, mas já treina com o elenco do Fluzão.

Hulk chegou ao Fluminense depois de atuar o primeiro semestre pelo Atlético-MG. No total, em 2026, ele disputou 22 jogos, marcou 5 gols e distribuiu 3 assistências. O atacante assinou contrato até o fim do ano que vem com o Tricolor.

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