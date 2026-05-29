Sul-Americana: veja os confrontos dos playoffs, data e horário de sorteio das oitavas de final

Os confrontos dos playoffs da Copa Sul-Americana foram definidos nesta quinta-feira com o encerramento da fase de grupos da competição e da Libertadores. Nesta fase, Santos, Grêmio, Vasco e Red Bull Bragantino lutam por vagas nas oitavas de final.

O chaveamento dos playoffs já havia sido definido anteriormente e leva em consideração a campanha das equipes na fase de grupos dos dois torneios continentais. Desta forma, o melhor segundo colocado da Sul-Americana enfrenta o pior terceiro colocado da Libertadores, e assim sucessivamente. Os vencedores farão parte do Pote 2 no sorte desta sexta. Vale destacar que os melhores segundos colocados decidem os confrontos em casa.

Já os líderes de cada chave na fase de grupos da Sul-Americana garantiram vaga direta nas oitavas de final. Este foi o caso de Botafogo, São Paulo, Atlético-MG, River Plate, Recoleta, Motevideo City Torque, Olimpia e Macará, que integram o Pote 1.

O sorteio das oitavas de final da Sul-Americana será realizado nesta sexta-feira, a partir das 12 horas (horário de Brasília). Segundo calendário da Conmebol, os playoffs serão disputados na segunda metade de julho, enquanto as oitavas serão realizadas em agosto.

CONFIRA OS CONFRONTOS DOS PLAYOFFS DA COPA SUL-AMERICANA:

Santos x Universidad Central

Grêmio x Bolívar

Vasco x Independiente Medellín

Red Bull Bragantino x Sporting Cristal

Cienciano x Lanús

O'Higgins x Boca Juniors

Caracas x Independiente Santa Fe

Tigre x Nacional

VEJA OS CLASSIFICADOS PARA AS OITAVAS DE FINAL DA COPA SUL-AMERICANA E INTEGRANTES DO POTE 1:

São Paulo

Botafogo

Atlético-MG

River Plate

Recoleta

Montevideo City Torque

Olimpia

Macará