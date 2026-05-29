Juventude e América-MG abrem a 11ª rodada da Série B em duelo direto contra a degola

O Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), será o palco da abertura da 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, às 21h. O confronto entre Juventude e América-MG coloca frente a frente duas equipes que buscam desesperadamente a reabilitação para se afastarem do fantasma do rebaixamento.

O Juventude entra em campo tentando esquecer o tropeço por 1 a 0 diante do Sport na última rodada, resultado que quebrou uma sequência invicta de cinco partidas do clube gaúcho. Atual 13º colocado com 13 pontos, o time da casa quer fazer valer o mando de campo para impedir a aproximação do Z-4.

Para o duelo, o técnico Maurício Barbieri terá o retorno do zagueiro Gabriel Pinheiro, que cumpriu suspensão, mas quebra a cabeça para montar o meio-campo devido aos desfalques por lesão de Luan, Mandaca e Pablo Roberto.

Com isso, Raí Silva deve atuar recuado, enquanto o experiente Alan Kardec lidera o ataque. O clima de otimismo e foco na preparação foi destacado pelo elenco antes do confronto decisivo em solo gaúcho.

A situação do América-MG é ainda mais dramática. Tradicional força que costuma brigar pelo acesso, o time mineiro amarga a lanterna isolada da competição com apenas três pontos somados em dez jogos e nenhuma vitória conquistada.

Vindo de um revés por 2 a 1 contra o Vila Nova, o América vê a distância para o primeiro clube fora da degola aumentar para sete pontos.

Pressionado por uma reação urgente sob o comando de Roger Silva, o clube mineiro aposta na experiência do zagueiro Manoel, ex-Fluminense e Corinthians, que deve fazer sua estreia oficial para tentar estancar a crise defensiva.

A 11ª rodada ainda contará com mais quatro jogos no sábado, com destaque para três clássicos estaduais, outros quatro no domingo, com o duelo entre São Bernardo e Novorizontino e termina na segunda-feira, com mais um duelo paulista, entre Ponte Preta e Botafogo, ambos dentro do Z-4.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DA 11ª RODADA DA SÉRIE B:

Sexta-feira

21h

Juventude-RS x América-MG

Sábado

16h

Atlético-GO x Goiás

Avaí-SC x Criciúma-SC

18h

Athletic-MG x Fortaleza

20h30

Sport-PE x Náutico-PE

Domingo

11h

São Bernardo-SP x Novorizontino-SP

Londrina-PR x Vila Nova-GO

16h

Ceará x Operário-PR

20h30

Cuiabá-MT x CRB-AL

Segunda-feira

19h

Ponte Preta-SP x Botafogo-SP