Spurs têm vitória arrasadora, vencem Thunder e forçam jogo 7 na decisão do Oeste na NBA

A Conferência Oeste vai precisar do jogo 7 para conhecer o seu campeão. Diferentemente das finais do lado Leste, quando o New York Knicks se classificou com uma "varrida" de 4 a 0 sobre o Cleveland Cavaliers, na outra ponta da tabela a situação apresenta um cenário oposto. Na noite desta quinta-feira, com uma bela atuação de Victor Wembanyama, o San Antonio Spurs bateu o Oklahoma City Thunder por 118 a 91, triunfou no jogo 6 e forçou o sétimo encontro ao deixar o placar desta fase decisiva em 3 a 3.

Dessa maneira, a próxima partida, que será realizada no Paycom Center, casa do Oklahoma, vai definir quem vai ser o campeão do Oeste e rival do New York Knicks nas finais da NBA. O encontro derradeiro está marcado para este sábado.

No duelo, que contou com liderança no placar dos anfitriões desde o início, Wembanyama e os Spurs se recuperaram da derrota decepcionante no jogo 5 na terça-feira à noite, e apresentaram sua atuação mais sólida para se reabilitar.

E o começo foi, de fato, bastante animador. Wembanyama converteu seus dois primeiros arremessos - ambos de três pontos - e bloqueou a bandeja de Shai Gilgeous-Alexander nos primeiros 90 segundos, dando ao San Antonio uma vantagem de 9 a 2.

"Jogar com garra parece apagar todos os pequenos erros que cometemos, que fazem parte da natureza humana, seja na temporada regular ou em jogos anteriores", disse o ala-pivô. "Você precisa lutar assim o tempo todo e se colocar contra a parede. Parece a melhor oportunidade para atuar."

O astro francês marcou 28 pontos, pegou 10 rebotes e ainda deu três tocos, levando o San Antonio Spurs de volta a Oklahoma City para o Jogo 7 com uma vitória esmagadora e com a confiança em dia para desafiar o adversário em seu território.

O Thunder, atual campeão, ficou sem marcar pontos por oito minutos no terceiro quarto, enquanto os Spurs assinalaram 22 pontos consecutivos para abrir uma vantagem de 92 a 64 com 56 segundos restantes no período. Shai Gilgeous-Alexander foi limitado a 15 pontos, a maior pontuação do Thunder, com 6 de 18 arremessos convertidos.

Para o técnico Mark Daigneault, a sua equipe entrou muito bem preparada para tentar definir os playoffs já no compromisso desta quinta-feira, mas enfrentou um oponente qualificado e que também estava determinado a vencer o confronto.

"Não sei se foi necessariamente algo que fizemos de errado. Acho que estávamos prontos para jogar. Eu me sentia confiante antes do jogo e me sentia confiante no intervalo. Parecia uma vitória fora de casa se conseguíssemos dominar o terceiro quarto, e eles foram mais eficazes", declarou o treinador.