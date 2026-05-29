João Fonseca quebrou alguns tabus ao vencer Djokovic em Roland Garros

Vencer Novak Djokovic, de virada, em um jogo de quase cinco horas na terceira fase de Roland Garros, já é um feito indiscutivelmente grandioso para um jovem de 19 anos. Se colocada uma lupa sobre a vitória por 3 a 2 conquistada por João Fonseca, nesta sexta-feira, é possível extrair detalhes que tornam o resultado ainda mais memorável para o esporte brasileiro.

Fora o carioca, apenas um tenista foi capaz de reverter uma derrota parcial por 2 sets a 0 para Djokovic em Grand Slams. O austríaco Jurgen Melzer, ex-número 8 do mundo, protagonizou essa improvável reviravolta em 2010, nas quartas de final, com parciais de 3/6, 2/6, 6/2, 7/6 (3) e 6/4. Foram 210 as ocasiões em que o sérvio abriu 2 a 0 de vantagem em Majors. Só Fonseca e Melzer conseguiram virar.

Além de integrar o diminuto grupo ao lado do austríaco, Fonseca se torna o primeiro brasileiro a vencer Djokovic em chaves principais. A lenda do tênis até perdeu para um tenista do Brasil, o jundiaiense Júlio Silva, mas em um quali do Challenger de Reggio Emilia, na Itália.

A derrota foi em 2004, quando Nole tinha apenas 17 anos. Depois disso, ele enfrentou brasileiros 11 vezes em chaves principais e venceu todas as partidas. Bateu Francisco da Costa na semifinal do Challenger de Budapeste, também em 2004, e no ano seguinte, eliminou Ricardo Mello da primeira rodada do ATP de Lyon. Também superou João Souza, o Feijão, no US Open de 2015, além de bater Rogério Dutra Silva duas vezes, nas edições 2012 e 2018 do Grand Slam americano.

O representante do País que mais enfrentou Djokovic foi Thomaz Bellucci, cujo histórico nesses duelos é de seis derrotas, entre 2010 e 2015. Uma dessas eliminações foi nas semifinais do Masters 1000 de Madri de 2011, na qual o paulista sofreu a virada após vencer o primeiro set, em momento marcante do tênis brasileiro.

Bellucci, aliás, teve quebrada a marca de se manter por 16 anos como o último brasileiro a disputar as oitavas de final de um Grand Slam. Ele chegou justamente às oitavas de Roland Garros e acabou eliminado por ninguém menos que Rafael Nadal, por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 7/5 e 6/4.