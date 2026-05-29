João Fonseca vai enfrentar o norueguês Casper Ruud nas oitavas de final em Roland Garros

João Fonseca já sabe quem será seu adversário nas oitavas de final em Roland Garros. Depois de derrotar Novak Djokovic de virada por 3 sets a 2 nesta sexta-feira, 29, o brasileiro irá enfrentar o norueguês Casper Ruud, número 16 do mundo, na sequência do Grand Slam.

O duelo entre os tenistas será disputado no próximo domingo, 31, ainda sem horário definido. Esta será a primeira vez que eles se enfrentam.

Horas depois da vitória do brasileiro contra o sérvio, Casper Ruud e o americano Tommy Paul protagonizaram outra partida emocionante no saibro de Paris. Em um jogo de cinco sets, o norueguês superou o adversário por 3 sets a 2, parciais de 4/6, 6/7(4/7), 6/4, 7/6 (7/4) e 7/5, e garantiu vaga nas oitavas.

Um dos cabeças de chave do Grand Slam, Fonseca estreou na primeira rodada com vitória tranquila sobre o francês Luka Pavlovic por 3 sets a 0. Na segunda rodada, ele derrotou o croata Dino Prizmic por 3 sets a 2, em uma grande virada. Em seguida, venceu a lenda Novak Djokovic também por 3 sets a 2, depois de sair perdendo por 2 sets a 0.

Já Casper Ruud, outro cabeça de chave, derrotou Roman Safiullin na estreia por 3 sets a 2. Na sequência, venceu com sobras o sérvio Hamad Mededovic por 3 sets a 0 e agora triunfou sobre Tommy Paul em duelo dramático.

Com a vitória de Fonseca sobre Djokovic, Roland Garros terá um campeão inédito neste ano, pois Carlos Alcaraz, atual vencedor, ficou fora da disputa por lesão.