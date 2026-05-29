Canadá anuncia convocação para Copa do Mundo com Alphonso Davies e Jonathan David

O Canadá, um dos países anfitriões da Copa do Mundo 2026 ao lado de Estados Unidos e México, anunciou nesta sexta-feira, a convocação para a disputa do Mundial. Os destaques da lista de 26 jogadores são o lateral-esquerdo Alphonso Davies, do Bayern de Munique, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, e o atacante Jonathan David, da Juventus.

O atacante Cyle Larin, que atua no Southampton, e o meio-de-campo Stephen Eustáquio, ex-Porto e atualmente no Los Angeles FC, da MLS, são outros atletas que se carregam a experiência de jogar em grandes ligas do futebol europeu.

Esta será apenas a terceira vez que o país da América do Norte participa de uma Copa. Antes, os canadenses disputaram as edições de 1986, no México, e 2022, no Catar.

O Canadá é o cabeça de chave do Grupo B da Copa e estreia contra a Bósnia e Herzegovina no dia 12 de junho, às 16 horas (horário de Brasília), no BMO Field, em Toronto. Na segunda rodada, no dia 18, às 19h, os anfitriões encaram o Catar no BC Place, em Vancouver. Os canadenses fecham a fase de grupos contra a Suíça, no dia 24 de junho, às 16h, novamente em Vancouver.

VEJA A CONVOCAÇÃO DO CANADÁ:

GOLEIROS - Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxim Crépeau (Orlando City) e Owen Goodman (Crystal Palace);

DEFENSORES - Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Olympique de Marseille), Richie Laryea (Toronto FC), Kiko Sigur (Hadjuk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alfie Jones (Middlesbrough) e Alphonso Davies (Bayern de Munique);

MEIO-CAMPISTAS - Stephen Eustáquio (Porto), Ismael Koné (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC) e Jonathan Osorio (Toronto FC);

ATACANTES - Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal) e Promise David (Union Saint-Gilloise).