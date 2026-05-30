Lanterna da Série B, América-MG demite o técnico Roger Silva após derrota para Juventude

A direção do América-MG anunciou nesta sexta-feira a demissão do técnico Roger Silva após a derrota por 3 a 0 para o Juventude, em Caxias do Sul (RS), pela abertura da 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado agravou a crise do Coelho, que segue na lanterna da competição.

Roger Silva havia assumido o comando da equipe em abril deste ano e permaneceu no cargo por apenas nove partidas. Durante o período, acumulou duas vitórias, dois empates e cinco derrotas. Os únicos triunfos aconteceram pela Copa sul-sudeste.

Já na Série B, o treinador não conseguiu vencer nenhuma partida. A campanha no campeonato nacional é preocupante. Em 11 rodadas, a equipe mineira soma apenas três pontos, com três empates e oito derrotas, permanecendo isolada na última colocação da tabela.

Além de Roger Silva, também deixam o clube os auxiliares técnicos Eduardo Abdo e Renato Gheller. Agora, a diretoria trabalha para definir um novo comandante e tentar reverter a situação na competição.

O próximo compromisso do América será diante do Atlético-GO, na segunda-feira (dia 8), às 20h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.