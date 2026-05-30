Grêmio e Corinthians duelam por chance de viver período de paz e longe do Z-4 durante a Copa

Grêmio e Corinthians se enfrentam às 17h30 deste sábado, na arena gremista, em Porto Alegre, em partida que define qual das duas equipes vai passar a Copa do Mundo mais distante da luta contra o rebaixamento. A partida, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, é o último compromisso de ambos os clubes antes da pausa de quase dois meses para a disputa do torneio mais importante do futebol.

Os corintianos estão em 15º lugar, com 21 pontos, mesma pontuação dos tricolores gaúchos, que ocupam a 14ª colocação por vantagem de dois gols no saldo (-1 a -3).

Aquele que perder tem chances de terminar a rodada no Z-4. Para isso acontecer, o 16º colocado Vasco, com 20 pontos, tem de vencer o Atlético-MG, e o Santos, dono da 17ª posição, com 18, precisa superar o Vitória por uma diferença de gols que o faça alcançar o saldo necessário para concretizar a ultrapassagem. Os santistas têm cinco gols negativos de saldo.

Depois de decepcionar a torcida na Neo Química Arena, ao perder por 2 a 0 para o Platense no encerramento da fase de grupos da Libertadores, o Corinthians chega a Porto Alegre com muito a provar. Havia na campanha do torneio continental o ponto de segurança do trabalho feito por Fernando Diniz, mas a derrota de quarta-feira trouxe interrogações.

A tentativa de entrar em paz no período sem jogos será realizada com desfalques importantes. Memphis Depay, que voltou de lesão após dois meses e participou das duas últimas partidas, viajou à Holanda, onde se juntou à seleção nacional em preparação para a Copa, e Lingard está na Inglaterra para acompanhar a situação da mãe, internada por causa de problemas de saúde.

As duas ausências abrem espaço para Kaio César formar dupla de ataque com Yuri Alberto. "Encaramos este jogo como uma final. É um jogo que define muitas coisas para nós. Depois tem a parada da Copa e necessitamos ir para a parada afastados da zona de rebaixamento. Vamos com tudo para ganhar", disse o atacante.

O Grêmio, que vem de um empate por 2 a 2 com o Montevideo City Torque na Sul-Americana, também vai para o jogo desfalcado. Durante a partida de terça-feira, o lateral-direito Pavon e o zagueiro Luis Eduardo se lesionaram.

O técnico Luís Castro, portanto, tem de decidir entre Marcos Rocha e Vitor Ramon para substituir o argentino. Wagner Leonardo deve formar a dupla de zaga com Viery, já que Gustavo Martins continua lesionado.

Arthur, nome de grife do elenco e cujo contrato de empréstimo junto à Juventus da Itália se encerra dia 30 de junho, ainda está recuperando o ritmo após voltar de lesão e não é certo se começa como titular. Ele entrou no segundo tempo e teve 45 minutos em campo contra o Santos e também no duelo com o City Torque.

Mudança importante será realizada no gol, pois Weverton já se apresentou à seleção brasileira e está treinando na Granja Comary para a Copa do Mundo. Thiago Beltrame, terceiro goleiro, joga contra o Corinthians porque Gabriel Grando, geralmente o reserva imediato de Weverton, está se recuperando de uma fratura na mão.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X CORINTHIANS

GRÊMIO - Thiago Beltrame; Marcos Rocha, Viery, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Leo Pérez, Noriega (Arthur), Enamorado, Gabriel Mec e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Luis Castro.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (André Carrillo), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 17h30.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).