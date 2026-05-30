Flamengo enfrenta Coritiba com obrigação de vencer para manter a vice-liderança do Brasileirão

Sem chances de disputar a liderança do Campeonato Brasileiro antes do término do primeiro turno, o Flamengo tem a oportunidade de fechar a 18ª rodada como vice-líder. Neste sábado volta ao Maracanã, a partir das 16 horas, para enfrentar o Coritiba, com uma formação diferente, mas capaz de ser apontado como favorito a mais uma vitória.

Com 31 pontos, o Flamengo viu o Palmeiras se distanciar e atingir os 38 pontos, após o confronto direto ocorrido na última rodada, com a inesperada derrota por 3 a 0, no Rio. Após momentos de insegurança, fez 3 a 0 no Cusco-PER e confirmou a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores. Nas oitavas vai enfrentar o Cruzeiro, sorteado nesta sexta-feira, na sede da Conmebol, em Luque-PAR.

A vitória, portanto, aparece como obrigação para os comandados do técnico Leonardo Jardim. É preciso ficar 'na cola' do Palmeiras, mesmo porque o time carioca tem um joga a menos que seu concorrente ao título, porque ainda não enfrentou o Mirassol pelo primeiro turno. Este jogo não tem data definida.

O Flamengo terá desfalques importantes e já esperado, afinal precisou liberar nove jogadores convocados para suas seleções, atendendo ao regulamento da Fifa. Entre eles estão os zagueiros Danilo e Léo Pereira, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o meia Lucas Paquetá, que se apresentaram à seleção brasileira no meio de semana.

O lateral-direito Varela e o volante De la Cruz foram liberados para defender o Uruguai, enquanto o meia Carrascal, que já cumpriria suspensão automática, e o atacante Gonzalo Plata foram convocados por Colômbia e Equador, respectivamente.

O volante Erick Pulgar deve voltar ao time titular. Recuperado de uma lesão no ombro direito, sofrida em abril, ele ganhou minutos contra o Cusco e vive a expectativa de assumir a titularidade, inclusive pela lesão de Jorginho, com um dedo do pé fraturado. O meia Arrascaeta se recupera de uma cirurgia na clavícula direita e também não está à disposição da comissão técnica.

O zagueiro Vitão, os laterais Emerson Royal e Ayrton Lucas, o meia Saúl Ñiguez e o atacante Luiz Araújo também devem ser titulares. O goleiro Rossi, reserva no último jogo, é outro cotado para começar jogando.

A situação na meta rubro-negra foi analisada por Leonardo Jardim. "O planejamento em relação ao gol já estava feito antes dos últimos jogos. Logo que vencemos o Estudiantes, já tínhamos decidido que o Andrew ganharia uma oportunidade contra o Cusco. Ele vai receber suas oportunidades, mas sigo com confiança no Rossi, que é o nosso goleiro titular."

Para completar o banco, o Flamengo vai recorrer a cerca de seis jogadores do sub-20, que já vêm participando dos treinos e podem ser chamados para o jogo. Entre eles estão os laterais Daniel Sales e Johnny, além dos meias Luiz Felipe e Guilherme Gomes.

Do outro lado, o Coritiba tenta confirmar o status de uma das surpresas até. Sexto colocado, com 26 pontos, o time comandado por Fernando Seabra segue na briga por uma vaga na Libertadores e chega embalado após duas vitórias consecutivas: um triunfo por 3 a 0 sobre o Santos, na Neo Química Arena, em São Paulo, e uma vitória por 3 a 2 diante do Bahia, no Couto Pereira.

O técnico Fernando Seabra deve mandar a campo o mesmo time que bateu o Bahia na última rodada. O grande destaque recente é o atacante Breno Lopes, autor de três gols nos últimos dois jogos. Seabra valorizou a atuação do Coritiba na última rodada e destacou a evolução do time em um momento importante da temporada.

"A gente conseguiu, à medida que o segundo tempo passava, ser mais perigoso e dominante. O resultado deixou um sentimento muito bom, pois a gente viu a força mental da equipe. Vencer dentro de casa, em um jogo muito difícil contra uma grande equipe, traz um sentimento de realização para o nosso torcedor, que sempre nos apoia", afirmou.

A comissão técnica não poderá contar com nomes importantes. Entre eles estão o goleiro Pedro Morisco, o lateral-direito Tinga, o zagueiro Maicon e os atacantes Keno e Lucas Ronier, todos lesionados.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CORITIBA

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo e Saúl Ñiguez; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

CORITIBA - Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Pedro Rocha e Breno Lopes. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).