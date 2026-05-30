Bahia e Botafogo brigam por pontos importantes antes da paralisação da Copa do Mundo

Na disputa direta por uma posição dentro do G-6 do Campeonato Brasileiro, Bahia e Botafogo vão se enfrentar, neste sábado, a partir das 17h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) pela 18ª rodada. Separados apenas por um ponto - 23 para os baianos (8º lugar) e 22 para os cariocas (10º lugar) - eles disputam um jogo importante em termos de classificação, mesmo porque haverá a paralisação por causa da Copa do Mundo. A expectativa é de um confronto equilibrado e de alta intensidade.

O Botafogo vive momento positivo sob o comando de Franclim Carvalho, apesar do empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, pela última rodada do Brasileirão. O time carioca, porém, chega em alta após vencer o Caracas por 3 a 1, fora de casa, pela Sul-Americana, mesmo utilizando uma equipe formada, em sua grande maioria, por reservas.

Do outro lado, o Bahia atravessa um momento delicado porque não vence há oito partidas, cenário que aumenta a pressão sobre o técnico Rogério Ceni. O clube baiano vem de derrota por 3 a 2 para o Coritiba, no estádio Couto Pereira, e tenta aproveitar o apoio da torcida na Fonte Nova para retomar a confiança na disputa pelas primeiras posições.

Franclim Carvalho conta com o retorno de seus titulares e vai escalar o time com força máxima. No entanto, segue sem poder contar com o volante Danilo, principal jogador nesta temporada. Ele está a serviço da seleção brasileira e pode não entrar mais em campo pelo clube, já que estava afastado para definir seu futuro. Danilo está na mira de clubes do Brasil e do exterior e será uma alternativa de recomposição financeira do Botafogo.

A situação parece bem nítida na intepretação de Franclim Carvalho. "Muito difícil segurá-lo, pois está na mira de muitos clubes. Sabemos que o Danilo é um jogador com muita qualidade. Esperávamos que fosse chamado para a Copa do Mundo, abrindo ainda um leque maior para negociações."

Os laterais Mateo Ponte e Alex Telles, além do volante Cristian Medina, estão de volta após cumprirem suspensão na última rodada. Em contrapartida, o zagueiro Kaio Pantaleão, o volante Allan, junto com os atacantes Júnior Santos e Nathan Fernandes seguem vetados e no departamento médico.

No Bahia, o goleiro Léo Vieira está fora do restante da temporada após lesão no joelho direito, sofrida diante do Coritiba. A novidade é o retorno de Ronaldo, recuperado de luxação no cotovelo direito, que assume a meta tricolor.

Os volantes Erick e Rodrigo Nestor voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão. Erick deve ser titular na vaga de Acevedo, ausente por acúmulo de cartões amarelos. Entre os desfalques, seguem fora o lateral-esquerdo Luciano Juba, em tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda, e o atacante Ruan Pablo, que está em transição física.

Rogério Ceni lamentou o momento ruim do Bahia e destacou a importância de um triunfo, não apenas para retomar a confiança do grupo, mas também para aumentar a distância em relação a um adversário direto na tabela.

"É um momento de dificuldade. Oito jogos sem vencer pesam, mas não conheço outra maneira de sair dessa situação que não seja dentro de campo. É fundamental vencer esse jogo antes da parada. Precisamos dos pontos de sábado, não só pela questão mental, mas também pela pontuação."

FICHA TÉCNICA

BAHIA X BOTAFOGO

BAHIA - Ronaldo; Roman Gomez, David Duarte, Kanu e Iago Borduchi; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cristian Olivera, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

BOTAFOGO - Neto; Mateo Ponte, Nahuel Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina e Jordan Barrera; Álvaro Montoro, Arthur Cabral e Matheus Martins. Técnico: Franclim Carvalho.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 17h30.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).