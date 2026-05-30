Athletico-PR e Mirassol buscam segunda vitória seguida antes de pausa do Brasileirão

Em posições bem diferentes no Campeonato Brasileiro, Athletico e Mirassol voltam a campo com o mesmo objetivo: vencer a segunda partida seguida. Neste sábado, às 16h, eles duelam na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno e a última antes da parada para a Copa do Mundo.

O Athletico está há dois jogos sem perder: empatou com o Flamengo por 1 a 1 e venceu o Remo por 2 a 1, chegando a 27 pontos, na quarta colocação. Jogando em casa, vem de dois empates, mas o retrospecto é excelente, com seis vitórias, dois empates e só uma derrota.

Além disso, o Athletico já conseguiu boas sequências de vitórias. Logo no início, bateu Internacional (1 a 0) e Santos (2 a 1). Depois, alcançou sua maior marca até agora com três seguidas: Cruzeiro (2 a 1), Coritiba (2 a 0) e Botafogo (4 a 1).

O técnico Odair Hellmann tem boas notícias para montar a escalação. Recuperados de lesões, Carlos Terán e Lucas Esquivel treinaram normalmente e devem até ser titulares. O goleiro Mycael, por outro lado, está fora porque passou por uma cirurgia na perna. Ele é o reserva imediato de Santos. Assim, a opção no banco será Matheus Soares.

Após vencer o Fluminense, Hellmann pediu respeito ao trabalho. "Futebol não permite falta de humildade. Tinha muita festa antecipada dizendo que seria um jogo muito fácil contra o Athletico. Tem que ter respeito pela história e pelo trabalho que estamos fazendo. Quem nos respeita já tem dificuldade. Quem não nos respeita, perde."

O Mirassol também vem de importante vitória ao fazer 1 a 0 no Fluminense, em casa. O resultado levou o time a 16 pontos, em 18º lugar. Embora ainda esteja na zona de rebaixamento (Z-4), está próximo dos adversários, já que o Vasco, primeiro fora, em 16º, tem 20. Os paulistas ainda têm um jogo atrasado, diante do Flamengo.

Nos últimos seis jogos, o Mirassol venceu três, o que melhorou a confiança do time, que busca a segunda vitória seguida pela primeira vez na competição. Na Libertadores, em campanha inédita e histórica, se garantiu nas oitavas de final e vai enfrentar a LDU, do Equador.

No meio da semana, o Mirassol jogou pela Libertadores com um time misto, perdendo para o Lanús, da Argentina, por 1 a 0. Agora, o técnico Rafael Guanaes colocará o que tem de melhor no último jogo antes da pausa. O time não tem suspensos e as baixas ficam por conta de Negueba, Igor Formiga e Nathan Fogaça, entregues ao departamento médico.

Guanaes explicou os desafios do Mirassol, mas demonstrou confiança na sequência da temporada. "Para nós, é sempre um desafio jogar com coragem e intensidade. É uma questão de mentalidade, de acreditar que é possível. Em maio melhoramos muito no Brasileirão e a parada da Copa será muito importante para que possamos avaliar a equipe e melhorar ainda mais."

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X MIRASSOL

ATHLETICO - Santos; Terán, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Felipinho, Jadson, Zapelli e Claudinho; Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

MIRASSOL - Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denílson, Aldo Filho e Shaylon; Carlos Eduardo, Alesson e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

ÁRBITRO - Fernando Mendes Nascimento Filho (PA).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).