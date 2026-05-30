Série B com três clássicos e duelo entre Sport Náutico vale a liderança provisória

A 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções neste sábado com a realização de quatro partidas. O principal diferencial da jornada será o peso da rivalidade regional, já que três dos confrontos agendados são tradicionais clássicos estaduais.

O principal holofote do dia está apontado para Pernambuco, onde o clássico entre Sport e Náutico coloca em jogo a liderança direta da competição nacional.

O embate nordestino está marcado para as 20h30 na Ilha do Retiro. Os rivais somam 19 pontos na tabela de classificação e aparecem colados no líder São Bernardo, que tem 20. Diante desse cenário de equilíbrio, o clube que sair vitorioso do gramado fechará o sábado no topo da Série B.

Mais cedo, a partir das 16h, a rivalidade regional começa a tomar conta dos gramados brasileiros com duas partidas simultâneas. Em Goiânia, no estádio Antônio Accioly, o Atlético-GO (12 pontos) busca se afastar do Z-4 diante do Goiás (16), que tenta se consolidar no G8.

No mesmo horário, a Ressacada, em Florianópolis (SC) será o palco do clássico catarinense entre Avaí (10 pontos) e Criciúma (14), em uma disputa direta onde os donos da casa tentam fugir do fantasma do rebaixamento e os visitantes miram o pelotão dos playoffs de acesso.

Fora do eixo dos clássicos, o sábado ainda reserva o enfrentamento entre Athletic-MG e Fortaleza, às 18h, na Arena Sicredi. O time cearense soma 18 pontos e joga para se firmar no G6 e colar nos líderes, enquanto a equipe mineira, com 14, busca o triunfo para entrar de vez na briga pelas primeiras posições.

A rodada segue no domingo com outros quatro jogos. A partir das 11h, São Bernardo e Novorizontino se enfrentam no Primeiro de Maio, simultaneamente a Londrina e Vila Nova, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias.

Mais tarde, às 16h, é a vez da Arena Castelão receber o duelo entre Ceará e Operário-PR. Os jogos do dia se encerram a partir das 20h30, quando o Cuiabá recebe o CRB, na Arena Pantanal.

Na segunda-feira, a rodada termina com mais um duelo paulista. A partir das 19h, a Ponte Preta tenta se recuperar na Série B diante do Botafogo-SP, no estádio Moisés Lucarelli. Os dois rivais estão na zona de queda.

CONFIRA OS JOGOS DA 11ª RODADA DA SÉRIE B:

Sábado

16h

Atlético-GO x Goiás

Avaí-SC x Criciúma-SC

18h

Athletic-MG x Fortaleza

20h30

Sport-PE x Náutico-PE

Domingo

11h

São Bernardo-SP x Novorizontino-SP

Londrina-PR x Vila Nova-GO

16h

Ceará x Operário-PR

20h30

Cuiabá-MT x CRB-AL

Segunda-feira

19h

Ponte Preta-SP x Botafogo-SP