Santos busca triunfo bom contra Vitória sonhando em passar pausa da Copa fora da zona de queda

O crescimento de rendimento nas últimas partidas e a tranquila vitória sobre o Cuenca, por 3 a 0, renasceram a esperança no Santos para fechar o primeiro semestre fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. A missão não é fácil por não depender de seus próprios esforços, mas fazer sua parte e bem diante do Vitória, na Vila Belmiro, às 20 horas, se faz necessário.

Ganhar do time baiano, a quem tem 14 triunfos e seis empates em 20 jogos na Vila Belmiro, garantirá a paz ao menos até o domingo, quando o Vasco encara o Atlético-MG - passaria os cruzmaltinos em um ponto. Mas já pode decretar momentos de alívio na pausa da Copa do Mundo caso haja um vencedor entre Grêmio x Corinthians, que atuam mais cedo. Neste caso, o saldo de gols determinaria quem ficaria na tenebrosa 17ª colocação, atualmente com os santistas, durante os pouco mais 50 dias sem jogos oficias.

Na classificação, o Santos abre a zona de risco por ter 18 pontos e saldo negativo de 5. O Vasco, em 16º, tem 20 pontos e -6. A seguir aparecem os rivais Grêmio e Corinthians, ambos com 21 e com -1 e -3, respectivamente. Um deles fechará o semestre na degola.

Homem surpresa do Santos nos últimos jogos (fez três gols nas últimas cinco aparições da equipe), o meio-campista Gabriel Bontempo, de 21 anos, espera manter a fase artilheira para ajudar a tirar a equipe da faixa perigosa do Brasileirão.

"Legal de mais (essa fase). Vivo um sonho de estar jogando pelo Santos no profissional, sempre foi meu sonho desde pequeno, fiz a base inteira e poder jogar com esses grandes jogadores é motivo de muita alegria", destaca o garoto.

Queridinho da torcida e a cada jogo ganhando mais confiança, Gabriel Bontempo não esconde a alegria com o bom momento. "Fico feliz por estar colaborando com gols agora também, era algo que vinha me cobrando. Antes tinha algumas chances e estava caprichando demais (e errando). Mas, agora fico feliz por colaborar e espero continuar contribuindo da melhor maneira possível."

O apoio do técnico Cuca vem sendo o diferencial para o jovem santista. "Ele vem me ajudando bastante desde que começou a me dar sequência. Sempre falava que eu tinha de chegar mais, finalizar mais, que tinha qualidade para isso", revelou. Estou focado e ele vem me ajudando também nos treinamentos."

O técnico Cuca não poderá contar com o volante Gustavinho, expulso em Porto Alegre na derrota, de virada, diante do Grêmio, por 3 a 2, mas terá o retorno de Barreal, que cumpriu suspensão, ao lado de Gabigol. O uruguaio Oliva está recuperado de lesão e deve formar dupla de marcação com Willian Arão, com Rolheiser devendo entrar no lugar de Miguelito na armação ao lado de Bontempo.

No Vitória, embalado por vaga na final da Copa do Nordeste, o técnico Jair Ventura terá dois problemas na defesa, com a suspensão do zagueiro Cacá e a lesão no joelho do lateral-direito Nathan Mendes. Neris deve entrar na zaga e Edenilson pelo lado de campo.

Depois de um início irregular, o Vitória cresceu no Brasileirão, ganhou um respiro ao se distanciar da faixa de risco e a ideia é chegar à parte de cima da tabela - abre a rodada no 11º lugar. Para isso, terá de desencantar na Vila Belmiro, onde costuma ser presa fácil.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X VITÓRIA

SANTOS - Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Esobar; Willian Arão, Oliva, Gabriel Bontempo e Rolheiser (Miguelito); Barreal e Gabigol. Técnico: Cuca.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Edenilson, Neris (Caíque Gonçalves), Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Martínez e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 20H.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.