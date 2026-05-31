Saideira antes da Copa

A Copa do Mundo está cada vez mais próxima, e a seleção brasileira faz hoje sua última apresentação diante da torcida antes do embarque para o Mundial. No Maracanã, o Brasil encara o Panamá, às 18h30, e tem a missão de vencer e convencer para deixar o povão confiante de que é possível conquistar o Hexa.

O jogo também é importante para testar os últimos ajustes antes de viajar rumo aos Estados Unidos. Depois do jogo de hoje, restará apenas o amistoso com o Egito, dia 6, em Cleveland (EUA) antes da estreia na Copa, dia 13, contra Marrocos.

Carlo Ancelotti terá desfalques importantes para o confronto. Além de Neymar, que segue em recuperação de lesão, o treinador não poderá contar com os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos, nem com o atacante Gabriel Martinelli. O trio foi liberado da apresentação da Seleção por ter participado da final da Liga dos Campeões, na qual o PSG superou o Arsenal nos pênaltis, após empate em 1 a 1.

O esquema com quatro atacantes deve ser mantido, enquanto jogadores que não estiveram à disposição na última Data Fifa, como Alisson, Alex Sandro e Bruno Guimarães, voltam a ganhar espaço.

A Seleção deve contar com vários jogadores ligados ao futebol carioca entre os titulares, como Wesley e Vinicius Junior, revelados pelo Flamengo, Léo Pereira e Alex Sandro, que defendem atualmente o Mengão, e Luiz Henrique, ex-Fluminense e Botafogo.