Viveros marca de novo, e Athletico-PR vence Mirassol na Arena da Baixada

O Athletico mais uma vez contou com gol do artilheiro do Brasileirão, Kevin Viveros, para vencer o Mirassol por 1 a 0, na tarde deste sábado, em duelo da 18ª rodada. Na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), o atacante anotou seu 11º gol, na liderança da artilharia, mantendo o time no G-4.

Com a vitória em casa na abertura da rodada, o Athletico alcançou 30 pontos, provisoriamente na terceira posição, só podendo ser ultrapassado pelo Fluminense que domingo enfrenta o Cruzeiro, em Belo Horizonte (MG). Do outro lado, o Mirassol sofreu sua nona derrota em 18 jogos e continua na zona de rebaixamento, com somente 16 pontos.

A primeira metade foi equilibrada na capital paranaense. Enquanto o Athletico tentava controlar a posse de bola, o Mirassol quase saiu na frente, com boas chances criadas. Willian Machado tentou de cabeça, mas errou o alvo. De canhota, Carlos Eduardo também errou a mira e, aos 15, quase encobriu Santos, mas o goleiro fez uma defesaça.

A esperança dos mandantes foi nos pés de Viveros, velocista, finalizador e artilheiro do clube na temporada, com 11 gols. A grande chance atleticana surgiu aos 21, quando o lateral Claudinho recebeu lançamento, tirou o marcador e bateu rasteiro no capricho, carimbando o pé da trave de Walter.

Logo no início da segunda etapa, Julimar, que havia acabado de entrar, finalizou com perigo, mas a bola desviou e saiu. José Aldo e Shaylon responderam do outro lado, mas as novas tentativas do Mirassol também não tiveram sucesso.

Durante a reta final, o destaque negativo da partida foi a falta de pontaria das duas equipes. Coringa de Odair Hellmann na reta final, Leozinho entrou com vontade na partida, e aos 42 minutos fez jogada pela direita para lançar João Cruz. O meia cruzou rasteiro e achou Viveros na pequena área, para desviar rasteiro e definir jogo.

A dupla entra na intertemporada enquanto acontece a Copa do Mundo de 2026. Entre os dias 22 e 23 de julho, o Mirassol recebe o Grêmio, e o Athletico visita o São Paulo, pela 19ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 1 X 0 MIRASSOL

ATHLETICO - Santos; Aguirre, Arthur Dias (Terán) e Esquivel (Isaac); Benavídez, Felipinho (Riquelme), Jadson, Zapelli (Julimar) e Claudinho; Mendoza (Leozinho) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

MIRASSOL - Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson (Neto Moura), José Aldo (Lucas Oliveira) e Shaylon (Chico Kim); Carlos Eduardo (Eduardo), Edson Carioca (André Luis) e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

GOL - Viveros, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Arthur Dias e Benavídez (Athletico); Edson Carioca, Eduardo e Willian Machado (Mirassol).

ÁRBITRO - Fernando Mendes Nascimento Filho (PA).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).