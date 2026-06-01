Chaveamento de Roland Garros: confira caminho de João Fonseca para chegar à final do Grand Slam

O brasileiro João Fonseca, de 19 anos e cabeça de chave número 28 de Roland Garros, já sabe qual será seu caminho até o tão sonhado título do Grand Slam. Ele pode ter pelo caminho o terceiro do ranking da ATP, Alexander Zverev, nas semifinais.
No entanto, antes de pensar nos passos seguintes, o carioca enfrenta nesta terça-feira, às 15h15 (de Brasília), o tcheco Jakub Mensik pelas quartas de final. O adversário, de 20, é o cabeça de chave 26. A partida acontecerá na quadra Philippe-Chatrier, a principal do complexo francês.
Avançando, o carioca pode cruzar nas semifinais com o favorito Zverev, alemão de 29 anos, ou com o jovem espanhol Rafael Jodar, de 19. Os dois europeus se enfrentam nesta terça-feira, mais cedo, às 8h20 (de Brasília), na mesma Philippe-Chatrier.
Chegando à decisão, Fonseca pode ter pela frente fortes adversários, que definiram nesta segunda-feira o outro lado do chaveamento e se enfrentam na quarta-feira. O canadense Félix Auger-Aliassime, de 25 anos e número 4 do mundo, carimbou sua vaga ao despachar o chileno Alejandro Tabilo em sets diretos, e agora duela contra o italiano Flavio Cobolli, de 24, vindo de vitória por 3 a 1 sobre o americano Zachary Svajda.
Outra possibilidade na final é o também italiano Matteo Berrettini, de 30 anos, que garantiu sua classificação com um triunfo por 3 a 0 sobre o argentino Juan Manuel Cerúndolo. Ele enfrenta o compatriota Matteo Arnaldi, que superou o americano Frances Tiafoe por 3 sets a 2, após uma batalha desgastante de mais de 5 horas.
Até o momento, João Fonseca eliminou o francês Luka Pavlovic, o croata Dino Prizmic, o lendário sérvio Novak Djokovic e o norueguês Casper Ruud. O feito de alcançar as quartas de um Grand Slam, na chave masculina de simples, não era atingido por um atleta do País desde 2004, por Guga, também em Roland Garros.
O histórico de confrontos entre Fonseca e Mensik ainda é curto, mas promete marcar uma grande rivalidade. Até aqui foram dois duelos. O primeiro ocorreu em 2024, com vitória do carioca por 3 sets a 2 no Next Gen ATP Finals, torneio que reúne as principais promessas de até 21 anos. O segundo encontro, único pelo circuito principal, foi em outubro de 2025, no ATP de Basileia, quando o brasileiro avançou após a desistência por WO do tcheco.