Ponte Preta tem dois expulsos, mas segura empate sem gols com o Botafogo-SP na Série B

A Ponte Preta empatou sem gols com o Botafogo-SP na noite desta segunda-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro atuou com um jogador a menos desde o primeiro tempo após a expulsão de Diego Tavares, mas conseguiu segurar o resultado. Nos acréscimos da etapa final, Luis Phelipe também recebeu cartão vermelho, mesmo estando no banco de reservas.

Com o empate, a Ponte Preta segue na vice-lanterna da Série B, com oito pontos. O Botafogo-SP chegou aos dez pontos, deixou a zona de rebaixamento e ultrapassou o Avaí, que caiu para a 17ª colocação pelos critérios de desempate.

O Botafogo-SP começou melhor e pressionou a equipe campineira nos minutos iniciais. Patrick Brey, pela esquerda, criou boas oportunidades, enquanto Vilar levou perigo em bolas paradas. Apesar do domínio visitante, o placar não foi alterado.

A situação da Ponte ficou ainda mais complicada quando Diego Tavares foi expulso por uma cotovelada em Patrick Brey. Mesmo com um homem a menos, a Macaca conseguiu equilibrar as ações, passou a vencer mais disputas no meio-campo e teve maior posse de bola, embora sem criar chances claras de gol.

Na segunda etapa, a Ponte voltou tentando explorar os contra-ataques. Logo nos primeiros minutos, Pottker arrancou em velocidade, deixou um marcador para trás, trouxe para o meio e finalizou sem direção.

Com o passar do tempo, o Botafogo-SP retomou o controle da partida. Aos 22 minutos, Inocêncio encontrou Zé Hugo na área. O atacante dominou e bateu cruzado, levando muito perigo ao gol defendido por Diogo Silva. Já aos 37, após levantamento para a área, a bola sobrou para Hygor, que finalizou prensado e quase abriu o placar para o Pantera.

A Ponte também teve sua melhor oportunidade nos minutos finais. Palacios arrancou desde o campo de defesa, passou por dois adversários e invadiu a área antes de finalizar para defesa de Victor Souza. No rebote, Baianinho caiu após disputa com a marcação, e os jogadores da Macaca reclamaram de pênalti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

Nos acréscimos, Luis Phelipe foi expulso no banco de reservas. O Botafogo-SP ainda tentou uma pressão final, mas não conseguiu superar a defesa ponte-pretana, que garantiu o empate mesmo em desvantagem numérica durante quase toda a partida.

Na próxima rodada, a Ponte Preta enfrenta o Cuiabá na terça-feira, às 19h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Na segunda, às 20h, o Botafogo visita o VIla Nova, no OBA, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 0 BOTAFOGO

PONTE PRETA - Diogo Silva; Júlio, Lucas Cunha, Márcio Silva (Weverton) e Danilo Barcelos (Kevyson); André Lima, Tárik (Léo Gomes) e Élvis; Diego Tavares, William Pottker (Palacios) e David da Hora (Baianinho). Técnico: Edson Boaro.

BOTAFOGO - Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Wallace, Vilar (Pedrinho) e Patrick Brey; Leandro Maciel (Jefferson Nem), Morelli e Rafael Gava (Thiago Moraes); Zé Hugo (Wesley Santos), Hygor e Kelvin (Arhtur Caíke). Técnico: Cláudio Tencati.

CARTÕES AMARELOS - André Lima, Baianinho e William Pottker; Leandro Maciel e Wallace (Botafogo).

CARTÕES VERMELHOS - Diego Tavares e Luis Phelipe (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

RENDA - R$ 49.390,00.

PÚBLICO - 2.046 torcedores.

LOCAL - Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).