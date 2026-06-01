Jogador acusado de estupro faz parte da lista dos convocados de Gana para a Copa do Mundo

Com a presença do meio-campista Thomas Partey, do Villarreal, acusado por estupro na Inglaterra, foi anunciada nesta segunda-feira a lista dos 26 jogadores convocados pelo técnico português Carlos Queiroz para representar Gana na Copa do Mundo.
A seleção africana está no Grupo L, com Croácia, Inglaterra e Panamá. A equipe estreia no Mundial dia 17, contra o Panamá, às 20h (de Brasília), em Toronto, no Canadá.
O destaque do time é o atacante Antoine Semenyo, de 26 anos, do Manchester City. Ele terá a obrigação de fazer a maioria dos gols porque Mohammed Kudus, do Tottenham, está machucado.
Em sua quinta participação em copas do mundo, Gana tenta pelo menos repetir a campanha de 2010, quando chegou até as quartas de final. Nos dois últimos Mundiais, a equipe foi eliminada na fase de grupos.
CONFIRA OS CONVOCADOS DA SELEÇÃO DE GANA PARA A COPA DO MUNDO:
Goleiros: Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen) e Joseph Anang (St. Patrick);
Defensores: Baba Abdul Rahman (Paok), Gideoh Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice) e Derrick Luckassen (Pafos);
Meio-campistas: Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Étienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City);
Atacantes: Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Kamal Deen Sulemana (Atalanta), Prince Kwabena Adu (Vitkoria Plzen), Iñaki Williams (Athletic Bilbao) e Jordan Ayew (Leicester City).