Bia Haddad exalta performance de João Fonseca em Roland Garros: 'Líder do tênis brasileiro'

A tenista brasileira Bia Haddad, de 30 anos, atual número 105 do mundo, posição distante do top 10 que ocupou entre 2023 e 2024, exaltou a performance do compatriota João Fonseca em Roland Garros. Ele está nas quartas de final do Grand Slam, desempenho que não havia sido atingido por um atleta do País desde 2004, por Guga, também no saibro francês.

"É um menino muito especial, muito respeitoso, que tem a aura dele, e isso conta muito. Poucas pessoas têm essa coisa que ele tem. É difícil de construir isso em alguém, então isso é muito especial. Acho que ele tem uma responsabilidade e um papel como líder do tênis brasileiro", disse Bia à ESPN Brasil.

O jovem carioca, de 19 anos, cabeça de chave 28, enfrenta nesta terça-feira, às 15h15 (de Brasília), o tcheco Jakub Mensik tentando chegar às semifinais do Grand Slam francês. O duelo acontecerá na quadra Philippe-Chatrier, a principal do complexo.

"A gente tem muitos ídolos no Brasil que, às vezes, são referência no esporte, mas fora da quadra, do campo ou do que for, não se dão conta ou não têm a consciência do quão grande eles são e do quanto podem transformar a vida das pessoas. Então o João tem um caminho muito bonito pela frente. Tenho certeza de que vai fazer muita coisa boa porque ele merece", concluiu a tenista.

Enquanto João segue na busca pelo título, Bia Haddad encerrou sua participação em Roland Garros nas oitavas de final de duplas. Nesta segunda-feira, a brasileira e a russa Liudmila Samsonova foram superadas pela australiana Ellen Perez e pela holandesa Demi Schuurs, cabeças de chave número 7, por 2 sets a 1, em duelo de 2h12 na quadra 14.

Na chave de simples, a paulistana já havia sido eliminada logo na primeira rodada pela britânica Francesca Jones, de virada, por 2 sets a 1, no último dia 24. O resultado marcou o 16° revés de Bia na temporada de 2026.