João Fonseca é o 2º com mais tempo em quadra entre classificados às quartas de Roland Garros

João Fonseca é o segundo com mais tempo em quadra entre os tenistas que avançaram até as quartas de final nesta edição de Roland Garros. Com duas vitórias em cinco sets na campanha, o brasileiro soma 14 horas e 29 minutos nos quatro primeiros duelos. Ele só fica atrás do italiano Matteo Arnaldi, que derrotou o americano Frances Tiafoe nesta segunda-feira, por 3 sets a 2 e acumula mais de 17 horas no saibro parisiense.

Arnaldi estreou com triunfo por 3 sets a 1 contra o holandês Tallon Griekspoor em 4 horas e 1 minuto. Na sequência, derrotou na segunda rodada o grego Tsitsipas, novamente por 3 a 1, em 3 horas e 17 minutos. Na terceira rodada, levou a melhor sobre Raphael Collignon por 3 sets a 2 em 4 horas e 58 minutos. Para vencer Tiafoe pelas oitavas por 3 sets a 2, ele levou 5 horas e 26 minutos.

Já Fonseca, número 30 do ranking, venceu o francês Luka Pavlovic por 3 sets a 0 em 2 horas e 14 minutos na estreia. Na segunda rodada, ele gastou 3 horas e 27 minutos para superar o croata Dino Prizmic por 3 sets a 2 de virada. Seu embate mais longo foi contra o sérvio Novak Djokovic (4º), na terceira rodada, quando novamente de virada fez 3 sets a 2 em 4 horas e 53 minutos. Nas oitavas, o brasileiro bateu o norueguês Casper Ruud (16º) por 3 sets a 1 em 3 horas e 55 minutos. Em média, o Fonseca ficou cerca de 3 horas e 30 minutos em cada jogo no saibro de Paris.

Nas quartas, Fonseca enfrentará o tcheco Jakub Mensik, o terceiro com mais tempo em quadra até aqui. Atual número 27 do mundo, Mensik soma um total de exatas 13 horas em seus quatro primeiros jogos, aproximadamente uma hora a menos que o brasileiro. O duelo mais longo do tcheco foi contra o argentino Mariano Navone, 38º do mundo, na segunda rodada, quando venceu por 3 sets a 2 em 4 horas e 41 minutos de jogo.

O vencedor do confronto entre Fonseca e Mensik voltará à quadra na sexta-feira, 5, para encarar o ganhador do duelo entre os que menos se desgastaram em quadra neste lado da chave. O alemão Alexander Zverev acumula 9 horas e 17 minutos e o espanhol Rafael Jódar levou 12 horas e 53 minutos no total.

João Fonseca e Jukub Mensik duelam nesta terça-feira, 2, por volta das 15h15 (horário de Brasília). A partida será na quadra Philippe-Chatrier, a principal do segundo Grand Slam da temporada.

VEJA O TEMPO EM QUADRA DOS TENISTAS QUE AINDA DISPUTAM ROLAND GARROS:

Matteo Arnaldi - 17 horas e 42 minutos

João Fonseca - 14 horas e 4 minutos

Matteo Berretini - 13 horas e 31 minutos

Félix Auger-Aliassime - 13 horas e 22 minutos

Jakub Mensik - 13 horas

Rafael Jodar - 12 horas e 53 minutos

Flavio Cobolli - 9 horas e 37 minutos

Alexander Zverev - 9 horas e 17 minutos