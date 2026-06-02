Turquia define lista de convocados para Copa do mundo e conta joia do Real Madrid

A seleção da Turquia divulgou nesta terça-feira a lista dos 26 nomes que vão participar da Copa do Mundo. O anúncio acontece após a realização do amistoso em que os turcos golearam a Macedônia por 4 a 0, em jogo realizado em Istambul, na segunda-feira. Para o Mundial, entre os principais destaques do elenco está o meio-campista Arda Güller, do Real Madrid.,
O técnico Vincenzo Montella aposta em um time experiente para buscar o objetivo inicial, que é a vaga para a fase eliminatória do torneio de seleções. Além do meia merengue, o treinador conta também com a experiência de Kenan Yildiz, atacante da Juventus, e Hakan Çalhanoglu, meia da Inter de Milão.
O triunfo sobre a seleção da Macedônia serviu para o comandante idealizar a equipe base que deve estrear na competição a partir do dia 14 de junho, no Grupo D.
O primeiro jogo vai ser diante dos australianos, no Vancouver Place. A segunda partida está marcada para o dia 20 e o adversário a ser batido é o Paraguai, em Santa Clara. Por fim, na partida que encerra a fase de classificação da Copa do mundo, no dia 25, os turcos encaram os anfitriões Estados Unidos, em Los Angeles.
CONFIRA OS CONVOCADOS DA TURQUIA PARA A COPA DO MUNDO
GOLEIROS: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce) e Ugurcan Çakir (Galatasaray)
DEFENSORES: Merih Demiral (Al-Ahli), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Samed Akaydin (Caykur Rizespor), Çaglar Söyüncü (Fenerbahce), Zeki Çelik (Roma), Ozan Kabak (Hoffenheim), Mert Muldur (Fenerbahce), Abdülkerim Bardakci (Galatasaray) e Evren Elmali (Galatasaray)
MEIO-CAMPISTAS: Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão), Orkun Kökçü (Besiktas), Salih Ozcan (Borussia Dortmund), Ismail Yuksek (Fenerbahce) e Arda Güller (Real Madrid)
ATACANTES: Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gul (Porto), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Zaydin (Fenerbahce), Irfan Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yldiz (Juventus), Baris Ylmaz (Galatasaray) e Yunus Akgün (Galatasaray)