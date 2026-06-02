Jordânia divulga relação de convocados para a sua primeira participação em Copa do Mundo

Estreante em Copas do Mundo, a Jordânia aproveitou esta terça-feira para revelar a lista dos 26 jogadores que vão defender a equipe nacional no Mundial de seleções, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

O técnico Jamal Sellami sabe o tamanho da dificuldade em participar de uma competição com tantas equipes tradicionais e deve adotar um esquema bastante cauteloso com ênfase na ocupação de espaços e forte marcação em seu campo de defesa.

Os destaques da convocação estão concentrados no setor ofensivo e ficam por conta de Musa Al-Taamari, atacante do Rennes, e Ali Owan, avante do Al-Sailiya.

A Jordânia integra o Grupo J e faz a sua estreia no dia 17 de junho, contra a Áustria, em Santa Clara. O time volta a campo seis depois e enfrenta a Argélia em Santa Clara. O último compromisso é também o mais complicado fase de grupos, já que os jordanianos terão pela frente a Argentina, atual campeã do mundo, em Dallas, no dia 27.

CONFIRA OS CONVOCADOS DA JORDÂNIA PARA A COPA DO MUNDO

GOLEIROS: Yazeed Abu Laila (Al-Hussein), Abdullah Al-Fakhouri (Al-Wehdat) e Nour Bani Attiah (Al-Faisaly)

DEFENSORES: Abdallah Nasib (Al-Zawraa), Saed Al-Rosan (Al-Hussein), Yazan Al-Arab (Seul), Saleem Obaid (Al-Hussein), Mohammad Abualnadi (Selangor), Husam Abu Dahab (Al-Salmiya); Ihsan Haddad (Al-Hussein), Anas Badawi (Al-Faisaly), Mohannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya) e Mohammad Abu Hashish (Al-Karma)

MEIO-CAMPISTAS: Nour Al-Rawabdeh (Selangor), Nizar Al-Rashdan (Qatar SC), Ibrahim Sadeh (Al-Karma), Rajaei Ayed (Al-Hussein), Amer Jamous (Al-Zawraa) e Mohammad Al-Dawoud (Al-Wehdat)

ATACANTES: Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein), Musa Al-Taamari (Rennes), Mohammad Abu Zrayq (Raja CA), Ali Al-Azaizeh (Al-Shabab), Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb) e Ali Olwan (Al-Sailiya).