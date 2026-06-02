Uzbequistão anuncia convocação para Copa do Mundo e zagueiro do City é destaque da lista

Integrante do Grupo K na Copa do Mundo que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, o Uzbequistão anunciou, nesta terça-feira, a relação dos 26 jogadores convocados que vão participar do torneio de seleções.

Na convocação, o técnico italiano Fabio Cannavaro vai ter como principal peça um jogador que atua no futebol inglês: o zagueiro Abdukodir Khusanov, de 22 anos. Apesar da pouca idade, ele vai ter missão de comandar o sistema defensivo de sua equipe.

O atleta, que atualmente defende o Manchester City, atuou por três temporadas na França, e defendeu a equipe do Lens. Ele deve ser o pilar de uma seleção que vai usar a marcação como o seu ponto forte na competição.

O Uzbequistão está no Grupo K do Mundial e terá como adversários Portugal, Colômbia e República Democrática do Congo. A estreia, marcada para o dia 17, vai ser contra a seleção da América do Sul, no estádio Azteca. Na segunda rodada, dia 23, o desafio vai ser diante de Portugal, equipe mais forte da chave, em Houston. O último jogo da fase de classificação, no dia 23, o adversário será a equipe africana.

CONFIRA OS CONVOCADCOS DO UZBEQUISTÃO PARA A COPA DO MUNDO

GOLEIROS: Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf) e Botirali Ergashev (Neftchi);

DEFENSORES: Abdukodir Khusanov (Manchester City), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Farrukh Sayfiev (Neftchi), Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdulla Abdullaev (Dibba), Bekhruz Karimov (Surkhon), Avazbek Ulmasaliev (AGMK) e Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand)

MEIO-CAMPISTAS: Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Otabek Shukurov (Baniyas), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Odiljon Hamrobekov (Tractor), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Oston Urunov (Persepolis), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Azizjon Ganiev (Al-Bataeh), Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir) e Sherzod Esanov (Bukhara)

ATACANTES: Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir), Azizbek Amonov (Bukhara) e Igor Sergeev (Persepolis).