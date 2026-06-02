Casemiro diz que Brasil entra na Copa sem favoritismo: 'Existem seleções na nossa frente'

A seleção brasileira desembarcou na manhã desta terça-feira em Nova Jersey para iniciar a campanha na Copa do Mundo com o elenco completo. Um dos nomes mais com mais experiência no grupo, o volante Casemiro comentou sobre o trabalho de Carlo Ancelotti e tirou o peso do favoritismo da equipe nacional.

"Existem outras seleções que estão à frente do nosso processo. Não precisa ficar falando, mas sabemos disso. Desta vez viemos com o passinho atrás, mas com o alerta sempre ligado", afirmou o volante com larga passagem no futebol europeu.

Com a chegada de Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, jogadores que disputaram a final da Champions League, o treinador italiano tem agora o grupo de 26 nomes completos para a disputa do Mundial que terá como sede os Estados Unidos, o México e o Canadá.

Apesar de não colocar a equipe verde e amarela entre as candidatas ao título, Casemiro elencou motivos para a torcida ter esperança de ver o Brasil ir longe no torneio de seleções.

"Temos jogadores jovens, que terão mais protagonismo e a mescla está boa. Nosso treinador tem muita experiência, apesar de esta ser a sua primeira Copa e chegamos forte", disse o volante que exaltou, porém, a tradição brasileira. "A seleção é sempre forte", afirmou.

Um dos primeiros a desembarcar, Ancelotti comentou sobre o sentimento de estar à frente da seleção. "Contente, feliz e motivado", afirmou. Ao ser questionado sobre o nível da Copa, ele disse que o time nacional entra em condições de igualdade com as principais potências europeias. "Essa Copa não tem um favorito. Equipes muito fortes. Brasil vai competir com todas as outras equipes".

O dia vai ser de trabalho para os jogadores apesar da longa viagem. No fim da tarde está programada uma movimentação e alguns testes deverão ser feitos visando o amistoso contra o Egito, últimos teste da seleção antes da estreia na Copa do Mundo.

O Brasil integra o Grupo C e faz o seu primeiro jogo no dia 13 de junho (um sábado), contra a seleção marroquina, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). As outras duas seleções que completam a chave são a Escócia e o Haiti, que também estreiam no mesmo dia em confronto a ser realizado em Boston.