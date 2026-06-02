Bélgica vence Croácia em duelo entre algozes do Brasil antes da Copa do Mundo

Em um encontro entre os dois últimos países que eliminaram a seleção brasileira em Copas do Mundo, a Bélgica levou a melhor sobre a Croácia e venceu por 2 a 0 nesta terça-feira, no estádio Rujevica, em amistoso preparatório para o Mundial de 2026.
Os gols da partida foi marcado por Tielemans, ainda no primeiro tempo, e Lukaku, aos 50 da etapa final. O resultado dá confiança à equipe comandada por Rudi Garcia na reta final de preparação para a Copa.
O confronto teve início equilibrado e com poucas chances claras de gol. A Bélgica conseguiu abrir o placar aos 37 minutos, quando Doku fez boa jogada individual pela esquerda e cruzou para a área. A defesa croata afastou parcialmente, mas a bola sobrou para Tielemans, que finalizou rasteiro para balançar as redes.
A desvantagem fez a Croácia aumentar o ritmo nos minutos finais da etapa inicial. Modric teve a melhor oportunidade da equipe ao finalizar de fora da área, obrigando Courtois a fazer grande defesa.
Depois do intervalo, as diversas substituições reduziram a intensidade da partida. A Bélgica continuou controlando as ações e quase ampliou aos 28 minutos, quando Vanaken subiu mais alto após cobrança de falta e acertou o travessão.
Sem conseguir criar oportunidades consistentes de empate, a Croácia encontrou dificuldades para pressionar na reta final. Assim, os belgas administraram aumentaram a vantagem aos 50 com Lukaku. Ele saiu na cara do goleiro e mandou para o fundo da rede.
Antes da estreia no Mundial, a Bélgica ainda fará um amistoso contra a Tunísia, no sábado, às 10h. Já a Croácia encerra sua preparação diante da Eslovênia, no domingo, às 15h45.