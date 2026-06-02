James Rodriguez usa boa campanha na Copa América para prever grande Mundial da Colômbia

Jogador mais experiente do elenco e capitão da Colômbia, o meia James Rodriguez utilizou a boa campanha da seleção na Copa América de 2024, na qual perdeu a final da Argentina com gol somente na prorrogação, para mostrar confiança em um bom papel na Copa do Mundo.

O armador de 34 anos entrou somente após o intervalo no amistoso diante da Costa Rica, segunda-feira, no qual a Colômbia ganhou por 3 a 1, em despedida do solo nacional, em Bogotá, e deixou o gramado adotando um discurso otimista.

"Que acreditem sempre, que acreditem sempre", disse à torcida após a bela festa das arquibancadas, já prevendo uma grande Copa do Mundo em gramados dos Estados Unidos, Canadá e México. "Sempre que jogo uma partida com esta camisa é um grande orgulho. Nós damos tudo, já o fizemos em uma Copa América com seleções duras e bravas", seguiu, usando a competição sul-americana de exemplo para bons resultados.

O próximo compromisso de preparação dos colombianos ocorre no domingo, já em solo norte-americano, diante da Jordânia, em San Diego, na Califórnia, e com o técnico Néstor Lorenzo devendo utilizar sua formação titular. Diante da Costa Rica, o comandante observou o flamenguista Carrascal e o vascaíno Andrés Gomez.

O treinador, por sinal, também está confiante em superação na Copa do Mundo. "Agradecemos ao povo e vamos dar o nosso melhor para levar a Colômbia ao todo", disse, após o amistoso com os costa-riquenhos. Nada, porém, de achar que tudo já está pronto. "O saldo é positivo, mas temos de melhorar muitas coisas e com os dias vamos equilibrar."

A Colômbia estreia na Copa somente no dia 17 de junho, diante do Uzbequistão. Ainda pelo Grupo K, encara o República Democrática do Congo (23) e a favorita da chave, Portugal, na rodada final (27).