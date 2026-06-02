João Fonseca perde duelo geracional para Mensik e encerra campanha memorável em Roland Garros

João Fonseca devolveu o Brasil a uma disputa de quartas de final de Grand Slam, 22 anos após a última vez em que Gustavo Kuerten alcançou esta fase, e encerrou por aí sua participação marcante em Roland Garros. Derrotado por 3 sets a 0, parciais de 4/6, 3/6 e 6/7 (3/7), em duelo geracional com o tcheco Jakub Mensik, o carioca de 19 anos se despediu do Major francês com uma campanha memorável, destacada pela vitória sobre Novak Djokovic na terceira fase.

Desde 2004, quando Guga caiu para argentino David Nalbandian, também em Roland Garros, um tenista do País não chegava às quartas de final masculinas em simples. Se tivesse vencido, Fonseca teria quebrado outro tabu, pois nenhum brasileiro chegou a uma semifinal de Grand Slam em simples depois que Guga empreendeu a jornada de seu último título no torneio parisiense, em 2001. No feminino, Bia Haddad Maia foi semifinalista em 2023.

De qualquer forma, o jovem carioca saiu da Philippe-Chatrier ocupando um novo patamar no tênis mundial. A luta futura é por se provar mais vezes contra tenistas da primeira prateleira e talentos promissores de sua geração.

É por isso que Mensik, de apenas 20 anos, vai à semifinal com muito prestígio, vitorioso no primeiro encontro profissional com o brasileiro, um duelo que pode se tornar grande rivalidade no futuro. Recentemente, Fonseca também perdeu para o espanhol Rafael Jodar, 19, no Masters 1000 de Madrid, mas venceu o americano Learner Tien, 20, no Masters de Miami do ano passado.

Havia chance de um Jodar x Fonseca nas quartas de Roland Garros, mas o tenista da Espanha também foi eliminado nesta terça-feira, para o alemão Alexander Zverev, que será o adversário de Mensik na semi.

No saibro francês, Fonseca abriu o jogo sacando e mostrou muita confiança, tanto que fechou o primeiro game com um ace, sem ceder nenhum ponto. No segundo serviço, chegou a ficar dois pontos atrás e se recuperou, o que não se repetiu no terceiro, quando sofreu a quebra em duelo no qual exagerou na força e cedeu pontos com bolas para fora.

O brasileiro errava mais que Mensik, dotado de maior consistência e inteligência para acelerar o jogo nos momentos mais adequados e impecável nos saques. O tempo de devolução do checo era sempre muito rápido. Tal situação exigiu mais de Fonseca em comparação aos cenários das partidas anteriores em Roland Garros. A quebra não foi devolvida, e o set, fechado em 6/4.

Mensik continuou sendo mais agressivo no segundo set e pressionou o carioca, cujas tentativas de tirar o tempo de bola do rival foram louváveis, porém ineficazes. No quinto game, sacando, Fonseca abriu 40 a 0 e, após perder cinco pontos em sequência, foi quebrado.

O tcheco controlou o set até o final, enquanto o brasileiro tentava variar o jogo, com menos pancadaria, para tentar surpreendê-lo. A estratégia não funcionou, e Mensik ainda abreviou o set ao quebrar Fonseca mais uma vez, em um longo nono game, no qual o brasileiro chegou a salvar um breakpoint, antes de ser derrotado por 6/3.

A primeira quebra de João Fonseca veio logo no início do terceiro set, o que o permitiu largar com a vantagem de 2 a 0, pois confirmou o próprio serviço em seguida. Mensik devolveu a quebra no quarto game para deixar tudo empatado e voltou a ser quebrado no sétimo game.

Em um nono game tenso e decisivo, o brasileiro lutou, salvou quatro breakpoints e teve a chance de confirmar o serviço, mas a desperdiçou e cedeu a quebra. Perdeu o game seguinte e foi sacando ao 11º. Salvou seis match points e confirmou o serviço na segunda oportunidade que teve de fazê-lo. A decisão, portanto, foi para o tiebreak, vencido por 7 a 3 pelo tcheco.