Presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo volta ao cargo em votação apertada

O presidente do São Paulo, Harry Massis Júnior, teve uma derrota política nesta terça-feira. Olten Ayres de Abreu Júnior voltou à presidência do Conselho Deliberativo, a partir da votação que reprovou o seu afastamento, proposto pelo mandatário do clube. Foram 120 votos contra 118.

Olten havia sido acusado pela atual gestão de gestão temerária na condução da reforma estatuária do clube. A denúncia foi apreciada pela Comissão de Ética, que emitiu parecer recomendando a suspensão do dirigente. A reunião chegou a ser marcada para o começo de maio, mas foi adiada.

Em nota enviada à imprensa, Olten afirmou que recebeu "com serenidade, respeito e senso de responsabilidade institucional a decisão do Conselho, que reconheceu a improcedência das acusações apresentadas no âmbito do processo administrativo disciplinar".

"A decisão confirma o que Olten Ayres de Abreu Junior sustentou desde o início: não houve ato irregular, desvio de finalidade, gestão temerária, obtenção de benefício pessoal ou qualquer conduta praticada em prejuízo do São Paulo Futebol Clube", diz um trecho do texto.

Massis havia protocolado um pedido de expulsão de Olten do quadro associativo. O presidente acusava o líder do Conselho de gestão temerária na sua atuação sobre a reforma estatuária do São Paulo, quando ainda estava em estágio inicial.

O pedido de expulsão de Olten foi recebido por ele mesmo, enquanto presidente do Conselho Deliberativo. Ele encaminhou a solicitação à Comissão de Ética, a mesma responsável pela indicação das recentes expulsões de Douglas Schwartzmann e Mara Casares. O grupo emitiu parecer apenas pela suspensão.

Entretanto, logo depois, Olten se licenciou do cargo para não conduzir a reunião que votaria a sua suspensão. O vice-presidente João Farias Júnior assumiu a condução. O encontro estava marcado para o dia 12 de maio, mas foi cancelado na véspera.

Outra reviravolta veio na sequência. No dia 13, Olten destituiu a Comissão de Ética que havia recomendado sua suspensão e nomeou outros nomes para o lugar. Ele negou, na época, revanchismo. Isso não impediu que o afastamento fosse de fato a pleito, com votação encerrada nesta terça-feira.

VEJA A NOTA DE OLTEN AYRES DE ABREU JR. SOBRE A REPROVAÇÃO DE SEU AFASTAMENTO

O presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube, Olten Ayres de Abreu Júnior, recebe com serenidade, respeito e senso de responsabilidade institucional a decisão do Conselho, que reconheceu a improcedência das acusações apresentadas no âmbito do processo administrativo disciplinar.

A decisão confirma o que Olten Ayres de Abreu Junior sustentou desde o início: não houve ato irregular, desvio de finalidade, gestão temerária, obtenção de benefício pessoal ou qualquer conduta praticada em prejuízo do São Paulo Futebol Clube.

Houve, sim, o exercício regular das atribuições da Presidência do Conselho Deliberativo, com observância ao Estatuto Social, aos ritos internos, à autonomia dos órgãos competentes e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Mais do que um desfecho individual, a decisão preserva um princípio essencial para a vida institucional do Clube: nenhum membro do Conselho Deliberativo pode ser submetido a medidas excepcionais sem base sólida, rito adequado, respeito ao Estatuto e pleno direito de defesa.

Esse ponto é fundamental. O Conselho Deliberativo é um dos Poderes do São Paulo Futebol Clube e deve permanecer como espaço de independência, equilíbrio, responsabilidade e segurança jurídica. Quando as garantias estatutárias são preservadas, não se protege apenas uma pessoa. Protege-se a própria instituição.

O presidente do Conselho Deliberativo, agradece aos conselheiros que analisaram o caso com independência, serenidade e compromisso com a verdade dos fatos. Ao mesmo tempo, reafirma que não transformará este resultado em instrumento de confronto, exposição ou revanche.

O momento exige recomposição institucional, pacificação e retomada do trabalho pelo São Paulo Futebol Clube.

Como conselheiro vitalício e presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres de Abreu Junior, seguirá atuando em defesa de um clube mais moderno, transparente, responsável e preparado para os desafios do futebol brasileiro, sempre com respeito ao Estatuto, às instâncias internas e à grandeza da história são-paulina.