João Fonseca admite superioridade do tcheco: 'Foi uma batalha, mas não acho que joguei mal'

João Fonseca se despediu de Roland Garros nesta terça-feira com derrota por 3 a 0 para o tcheco Jakub Mensik. A queda não esconde sua grande campanha em Paris. Após a partida, já com a adrenalina da grande partida mais baixa, o brasileiro um pouco abatido admitiu que o oponente mereceu o triunfo pelas quartas de final do segundo Grand Slam da temporada, no qual somou seu melhor resultado na ainda breve carreira.

O brasileiro deixou a Philippe-Chattrier, a quadra principal do complexo de Roland Garros aplaudido de pé. Entre os fãs estava o lendário Gustavo Kuerten, que passou o jogo toda mandando energias positivas a João Fonseca.

"Foi uma batalha, mas não acho que joguei mal, mas não consegui arrumar soluções. Foi uma semana produtiva, que me dá confiança para entender um pouco mais corpo e no que eu posso evoluir ainda a cada dia", disse o brasileiro em entrevista para a ESPN.

Fonseca reconheceu a superioridade do adversário. "Ele entrou no jogo muiti bem, sabendo o que fazer e logo na primeira oportunidade que teve soube jogar bem, sacando muito bem, tornando o jogo muito difícil."

O brasileiro mostrou-se otimista. "É seguir trabalhando, sabendo que jogo pode fazer a diferença, um ponto pode fazer a diferença. Continuar o trabalho duro, acreditando até o final e sabendo que eu posso jogar com os caras. Estou muito feliz com meu time e sei que tem muita coisa pela frente."