João Fonseca brilha em Roland Garros, sobe no ranking e fatura prêmio milionário

João Fonseca, de 19 anos, alcançou as quartas de final de Roland Garros, mas acabou sendo derrotado nesta terça-feira pelo tcheco Jakub Mensik por 3 sets a 0, na quadra Philippe-Chatrier. Apesar do revés, a ótima campanha do carioca fez com que ele subisse cinco posições no ranking da ATP, saltando provisoriamente do 30º para o 25º lugar, sua melhor colocação até aqui, o que dá ao Brasil o melhor sul-americano no ranking desde Thomaz Bellucci, em 2015.

Na campanha, Fonseca eliminou o francês Luka Pavlovic, o croata Dino Prizmic, o lendário sérvio Novak Djokovic, com uma virada memorável, e o norueguês Casper Ruud. O feito de alcançar as quartas de final de um Grand Slam, na chave masculina de simples, não era atingido por um atleta do País desde 2004, por Guga, também em Roland Garros.

A boa campanha, a melhor do brasileiro em um Grand Slam, rendeu ao prodígio uma premiação de 470 mil euros (R$ 2,74 milhões na cotação atual). Caso tivesse avançado às semifinais, o brasileiro receberia 750 mil euros (R$ 4,43 milhões).

Além desses valores, o campeão do torneio garante 2,8 milhões de euros (R$ 16,52 milhões), enquanto o vice-campeão fica com 1,4 milhão de euros (R$ 8,26 milhões). Já a eliminação nas oitavas de final rende 285 mil euros (R$ 1,68 milhão). Nas fases iniciais, os valores também são expressivos: a terceira rodada paga 187 mil euros (cerca de R$ 1,1 milhão), a segunda distribui 130 mil euros (cerca de R$ 767 mil) e a primeira rodada entrega 87 mil euros (cerca de R$ 513 mil) aos participantes.

Agora, Fonseca disputará competições na grama. O primeiro desafio será no ATP 500 de Halle, na Alemanha, previsto para iniciar no dia 15 de junho. Em seguida, o brasileiro terá pela frente o ATP 250 de Eastbourne, no Reino Unido, que antecede Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano.