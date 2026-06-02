'Estragou a festa brasileira': imprensa mundial repercute derrota de João Fonseca em Paris

A 'festa brasileira' de João Fonseca em uma potencial semifinal de Roland Garros foi cancelada por Jakub Mensik: ao menos foi assim que a imprensa internacional tratou a derrota do brasileiro para o tcheco nesta terça-feira, 2, pelas quartas do Grand Slam de Paris, por 3 sets a 0, parciais de 4/6, 3/6 e 6/7.

O atleta de 19 anos passou por nomes consagrados do tênis como Casper Ruud e Novak Djokovic, contra o qual protagonizou uma 'batalha' ao vencer de virada por 3 a 2, e o cansaço acabou pesando. Para efeito de comparação, João era o segundo atleta do aberto com mais tempo de quadra, mas foi eliminado cerca de 2h30.

"Jakub Mensik estragou a comemoração, acalmando a torcida no Philippe Chatrier e eliminando João Fonseca", escreveu o jornal espanhol Marca, que também destacou o desempenho aquém do brasileiro em relação às fases anteriores. "Não estava em um bom dia, ao contrário de Mensik, jogador frio e calculista."

O resultado em Roland Garros faz Fonseca subir cinco posições e chegar ao 25º lugar no ranking ATP, sua melhor colocação histórica e também a primeira vez desde 2015 que o País figura como o melhor sul-americano na classificação. A última vez havia sido com Thomaz Belucci em 2015.

Apesar do resultado ter sido de 3 sets a 0, não traduziu muitos momentos do duelo em quadra. Para levar ao tie break, o brasileiro precisou salvar seis match points. Não à toa, o 'L'equipe' elogiou o desfecho. "Os dois protagonizaram um final espetacular", escreveu o veículo francês.

Com a vitória sobre João Fonseca, Mensik classificou-se às semifinais para enfrentar Alexander Zverev, o terceiro no ranking da ATP. O outro lado da chave é disputado entre Felix Auger-Aliassime x Flavio Cobolli e Matteo Berrettini x Matteo Arnaldi.