Allan, do Palmeiras, pega gancho no STJD por expulsão contra a Chapecoense no Brasileirão

O atacante Allan, do Palmeiras, foi suspenso por dois jogos pela expulsão contra a Chapecoense na 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na retomada do futebol, após a Copa do Mundo, o jogador terá de cumprir a suspensão.

A Terceira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) proferiu a decisão nesta quarta-feira. Cabe recurso no Pleno. O jogador foi julgado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que enquadra a prática de jogada violenta.

Allan foi expulso aos 43 minutos do primeiro tempo, com cartão vermelho direto, após atingir com as travas da chuteira a canela e o pé de um jogador da Chapecoense.

O Palmeiras também recebeu uma multa de R$ 2 mil. Mas isso decorreu do atraso de quatro minutos para o retorno ao segundo tempo. O clube foi julgado com base no artigo 206 do CBJD.

O Palmeiras deve tentar recorrer. O advogado João Pedro Martins defendeu que não houve conduta violenta na jogada. "Eu acho temerário a gente tratar como normalidade não dar importância ao que está relatado na súmula e ao que foi relatado na denúncia, que é que houve uma entrada com as travas da chuteira na canela. Isso não aconteceu. O que aconteceu é que o jogador Allan chega atrasado. Evidentemente, em uma disputa de bola, se o adversário chega antes e você chega atrasado, você acaba atingindo o adversário. Houve contato do peito do pé, e ele imediatamente retira o pé", argumentou.

Já o advogado Marcelo Amoretty, representando a Chapecoense, pediu a aplicação da penalidade. "Não foi de uma forma contundente a ponto de causar um dano mais sério, mas, de qualquer forma, está caracterizada a imprudência da jogada, razão pela qual eu acato a denúncia do 254, parágrafo primeiro, inciso II, e aplico a pena de uma partida de suspensão", falou.

O Palmeiras volta a jogar pelo Brasileirão apenas em 22 de julho, quando visita o Coritiba para fechar o primeiro turno. O outro jogo que Allan deve perder é contra o Atlético-MG, na abertura do returno.

GABIGOL LEVA SUSPENSÃO POR GESTO OBSCENO

A Terceira Comissão também puniu Gabigol, do Santos, por gesto obsceno e multou o Santos por atraso em partida válida pela 18ª rodada. O atacante, por unanimidade, foi suspenso por uma partida, enquanto o clube recebeu multa de R$ 1 mil.

Imagens de transmissão da partida mostraram Gabigol realizando um gesto de silêncio e, em seguida, levar a mão às partes íntimas em atitude provocativa. O jogador deve perder o jogo contra o Botafogo, na retomada do Brasileirão, em 22 de julho. Ainda cabe recurso no Pleno.