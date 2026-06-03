Konaté desabafa sobre luto, depressão e pressão no futebol: 'Fiquei devastado'

Em meio à expectativa de sua transferência para o Real Madrid e à preparação para a Copa do Mundo com a seleção francesa, o zagueiro Ibrahima Konaté abriu o coração sobre um dos períodos mais difíceis de sua vida. O defensor desabafou sobre como o luto e a depressão o afetaram profundamente após as perdas consecutivas de seu ex-companheiro de Liverpool, Diogo Jota, e de seu pai, falecido poucos dias depois.

O atleta fez um alerta contundente sobre a saúde mental no esporte de alto rendimento. Ele contestou o preconceito de que o sucesso financeiro blinda os jogadores contra problemas psicológicos.

"Fiquei devastado, perdi todo o interesse em tudo naquele momento. Existem momentos difíceis, existe depressão. E eu acho que a depressão é algo muito mais profundo, uma doença com a qual as pessoas convivem diariamente. Você também pode ter depressão no futebol, não há vergonha nenhuma em admitir. E pode acontecer por qualquer coisa", revelou Konaté.

O zagueiro relembrou a angústia que viveu no início da temporada, quando tentava equilibrar o sofrimento familiar com as obrigações profissionais no Liverpool. Sem saber como agir, o zagueiro optou por se isolar emocionalmente.

"É verdade que nunca falei sobre isso, mas, no início da temporada, meu pai ficou internado por várias semanas. E, na verdade, na minha situação, eu não sabia o que fazer. Não sabia se devia ir para casa e parar de jogar, porque o time também precisava de mim. Não sabia com quem conversar sobre isso e guardei tudo para mim", desabafou.

O jogador criticou a falta de empatia de parte do público que minimiza a dor dos atletas devido aos altos salários.

"É verdade que muitas vezes ouvi jogadores dizerem que estão deprimidos e que os fãs ou pessoas de fora não entendem porque eles ganham muito dinheiro. Mas não, isso é um absurdo e não se deve dizer. A depressão é algo íntimo, é profunda", pontuou.

Ao quebrar o silêncio, o defensor francês espera que seu depoimento sirva de apoio para outras pessoas que enfrentam batalhas semelhantes em silêncio.

"Esse é o conselho que dou a todos que quiserem me ouvir: quando você não estiver se sentindo bem ou quando algo estiver acontecendo, você precisa conversar sobre isso com as pessoas ao seu redor. Isso pode te ajudar e te fazer sentir melhor. Eu não falei sobre isso e guardei para mim", concluiu.

O zagueiro vive os últimos detalhes burocráticos para selar sua mudança definitiva para Madrid após o encerramento do torneio de seleções.