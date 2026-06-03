Ítalo Ferreira sofre acidente durante treino na etapa de El Salvador e leva oito pontos

O líder do ranking mundial de surfe, Ítalo Ferreira, sofreu um acidente nesta quarta-feira durante uma sessão de treino em El Salvador, enquanto se preparava para a etapa do circuito mundial. O brasileiro teve um corte profundo na região do joelho, que precisou de oito pontos, mas já foi atendido e passa bem.

O próprio surfista explicou o ocorrido nas redes sociais. Segundo Ítalo, outro atleta acabou passando por cima dele dentro da água, o que provocou o ferimento. "Acabei me envolvendo em um acidente na água e sofri um corte profundo na região do joelho, que precisou de 8 pontos", escreveu.

Apesar do susto, o surfista afirmou que o quadro está sob controle e que não houve danos mais graves. "Já fui atendido, estou medicado, sem dor e sendo acompanhado pela equipe médica. Graças a Deus, está tudo sob controle", completou.

Ítalo destacou ainda que os músculos e articulações não foram afetados, o que reduz a gravidade da lesão e aumenta as chances de recuperação rápida. O atleta segue em acompanhamento médico e deve ser avaliado diariamente para saber se terá condições de competir na próxima fase da etapa.

Líder do ranking mundial, o brasileiro está classificado diretamente para as oitavas de final e ainda pode participar da competição em El Salvador, dependendo da evolução do quadro clínico nos próximos dias.