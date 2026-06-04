Mourinho avisa Benfica e diz que vídeo do Real para anunciá-lo foi feito por IA, diz jornal

O anúncio do acerto do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, com o técnico José Mourinho, movimentou o noticiário esportivo em Portugal. O episódio fez o atual treinador do Benfica entrar em contato com os dirigentes do clube de Lisboa para desmentir a veracidade de um vídeo divulgando a transferência.

O comandante, que ainda tem contrato com o conjunto vermelho, afirmou que não participou de nada nesse sentindo e disse que as imagens geradas foram feitas por inteligência artificial (IA). As informações são do jornal português Record.

Ainda de acordo com a publicação, nesta quarta-feira à noite, a página de candidatura de Florentino Pérez postou um vídeo onde o treinador surge com uma camisa do clube espanhol, confirmando que o treinador assumirá a função à beira do campo caso Pérez ganhe as eleições presidenciais, marcadas para domingo.

Mourinho negou que tenha vestido a camisa do clube merengue para gravar qualquer tipo de anúncio ou mensagem. O que é certo, no entanto, é que as negociações para a sua volta ao futebol espanhol estão bem adiantadas.

Com a parte salarial já definida, Mourinho já teria dado início ao processo de reformulação no elenco visando a próxima temporada, segundo a imprensa espanhola avalizando as chegadas de Konaté, do Liverpool, e de Dumfries, da Inter de Milão.