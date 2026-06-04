F-1: Bortoleto vê Audi mais competitiva em Mônaco: 'Pode ser um fim de semana bom para nós'

O tradicional GP de Mônaco, que acontece neste domingo, chega com boas expectativas para o brasileiro Gabriel Bortoleto. O otimismo do piloto da Audi se justifica no fato de o circuito ser bastante travado, o que, segundo ele, pode favorecer o chassi utilizado pela sua equipe.

Seguindo a sua linha de pensamento, a natureza do circuito das ruas do Principado tornam a potência do motor menos importante. Assim, ele acredita em um bom resultado na luta direta com as principais escuderias. "Acho que pode ser um bom fim de semana para nós. Obviamente há muito trabalho a ser feito, especialmente no que diz respeito à dirigibilidade. Mas acho que mostramos que, em termos de chassi, não estamos em uma situação ruim e que somos competitivos", afirmou.

Bortoleto comentou ainda sobre as peculiaridades que cercam o GP de Mônaco. Entre os pontos citados, ele enfatizou a pilotagem como fator preponderante para se obter um desempenho satisfatório na corrida.

"Você está pilotando no limite basicamente em todos os lugares que vai, mas Mônaco, obviamente, é um circuito de rua muito difícil. Os muros são muito próximos, o circuito é muito pequeno. Você precisa pilotar de uma maneira diferente. Um erro pode custar caro", afirmou.

O GP de Mônaco dá início à etapa europeia do calendário 2026. Nesta sexta-feira acontecem os dois primeiros treinos livres. No sábado, vai ser realizada a última atividade de pista e, em seguida, o classificatório. A prova tem início previsto para as 10 deste domingo.