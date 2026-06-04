Benfica anuncia Mourinho no Real caso Florentino Pérez seja eleito e multa de R$ 87 milhões

Agora é oficial. O Benfica anunciou nesta quinta-feira que José Mourinho está de saída do clube, com destino ao Real Madrid, caso Florentino Pérez vença as eleições presidenciais, que estão marcadas para acontecer neste domingo.

Pela liberação antecipada, o clube de Lisboa vai receber uma multa rescisória de 15 milhões de euros, algo em torno de R$ 87,7 milhões). O valor foi informado pela direção do Benfica à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de Portugal. Este procedimento é um mecanismo de praxe no futebol português e antecipa contratações ou vendas dos clubes do País.

Por meio de nota, o conjunto vermelho oficializou a transação de um interesse que vinha se arrastando há vários meses e ganhou força diante da má fase que tomou conta da equipe merengue neste fim de temporada.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que a candidatura do Presidente Florentino Pérez às eleições do Real Madrid CF manifestou a firme intenção de contratar o treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix caso vença as eleições para a presidência desse clube, agendadas para 7 de junho de 2026. A verificar-se tal cenário, a contratação será realizada pelo valor de €15.000.000, correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor."

O anúncio por parte do Benfica parece ser um capítulo final de um episódio com várias polêmicas. A mais recente delas foi a veiculação de um vídeo com José Mourinho sendo anunciado antecipadamente. Diante da repercussão, o treinador entrou em contato com os diretores do clube português alegando não ter participado de nada.

Caso Florentino Pérez vença as eleições, Mourinho retorna à capital da Espanha para a sua segunda passagem pelo clube. No período em que esteve à frente do time principal, entre 2010 e 2013, ele conquistou uma Superliga, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.