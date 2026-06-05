Messi terá chuteira especial, com referência à primeira Copa do Mundo dele

Lionel Messi jogará a última Copa do Mundo da carreira com uma referência à primeira edição que disputou, em 2006, na Alemanha. O craque argentino entrará em campo nas partidas usando uma chuteira especial, inspirada justamente na que calçava quando estreou, há duas décadas.

Desenvolvido pela Adidas em parceria com o camisa 10, o novo modelo da linha F50 tem as cores da Argentina. A diferença é que essa atual é branca e tem os detalhes em azul-claro, preto e dourado, numa referência à conquista mundial de 2022.



Messi na Copa do Mundo de 2026



A estreia de Messi com a nova chuteira ainda é uma incógnita. Recuperado de fadiga muscular, ele particiou pela primeira vez de um treino com bola na preparação da Argentina, nesta sexta-feira (5).



O craque está fora do amistoso de sábado, contra Honduras, às 21h (de Brasília), e é dúvida contra a Islândia, dia 9. Pode ser que ele entre em campo por alguns minutos, mas também há a possibilidade de que só volte a jogar na estreia da Argentina na Copa do Mundo, dia 16 contra a Argélia, às 22h.



Essa partida poderá marcar o recorde de Messi em participações na Copa do Mundo. Se jogar, estará disputando a sexta edição (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022). Além dele, Cristiano Ronaldo e Ochoa também devem alcançar a marca.

Os outros jogos da Argentina são contra Áustria, em 22 de junho, e Jordânia, dia 27.





