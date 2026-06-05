ASSINE JÁ!
Esportes

Messi terá chuteira especial, com referência à primeira Copa do Mundo dele

Adidas mostra modelo que será usado pelo craque nos jogos da edição de 2026

Messi usará chuteira especial, com modelo da linha F50 nas cores da Argentina
Messi usará chuteira especial, com modelo da linha F50 nas cores da Argentina -
Lionel Messi jogará a última Copa do Mundo da carreira com uma referência à primeira edição que disputou, em 2006, na Alemanha. O craque argentino entrará em campo nas partidas usando uma chuteira especial, inspirada justamente na que calçava quando estreou, há duas décadas.
Desenvolvido pela Adidas em parceria com o camisa 10, o novo modelo da linha F50 tem as cores da Argentina. A diferença é que essa atual é branca e tem os detalhes em azul-claro, preto e dourado, numa referência à conquista mundial de 2022.
Leia mais: Neymar mostra closet e surpreende com mala para a Copa: 'Não vou sair'

Messi na Copa do Mundo de 2026

A estreia de Messi com a nova chuteira ainda é uma incógnita. Recuperado de fadiga muscular, ele particiou pela primeira vez de um treino com bola na preparação da Argentina, nesta sexta-feira (5).
O craque está fora do amistoso de sábado, contra Honduras, às 21h (de Brasília), e é dúvida contra a Islândia, dia 9. Pode ser que ele entre em campo por alguns minutos, mas também há a possibilidade de que só volte a jogar na estreia da Argentina na Copa do Mundo, dia 16 contra a Argélia, às 22h.
Leia mais: Saiba tudo sobre as seleções favoritas ao título da Copa do Mundo
Essa partida poderá marcar o recorde de Messi em participações na Copa do Mundo. Se jogar, estará disputando a sexta edição (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022). Além dele, Cristiano Ronaldo e Ochoa também devem alcançar a marca.
Os outros jogos da Argentina são contra Áustria, em 22 de junho, e Jordânia, dia 27.


Fotogaleria
Adidas divulgou imagens da chuteira que Messi usará na Copa
Adidas divulgou imagens da chuteira que Messi usará na Copa Instagram/Reprodução
As mais lidas
    Recomendadas