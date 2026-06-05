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Esportes

Ancelotti confirma Paquetá como titular no meio-campo da seleção

Zagueiro Léo Pereira também deverá começar jogando contra o Egito

Ancelotti confirmou Lucas Paquetá como titular
Ancelotti confirmou Lucas Paquetá como titular -
Estados Unidos - O treinador Carlo Ancelotti confirmou que o zagueiro Léo Pereira e o meia Lucas Paquetá, ambos do Flamengo, serão titulares da seleção brasileira na partida contra o Egito, neste sábado (6), em Cleverland. O jogo será o último amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo. Além deles, Igor Thiago também começará jogando.
 
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"É o último jogo para fazer teste. Paquetá representa um jogador importante para nós, porque tem característica diferente dos outros meias. Quero testá-lo e testar o Igor Thiago no jogo de amanhã (sábado). Acho que o sistema com os quatro na frente está bastante consolidado. Quero testar uma nova alternativa no último teste", disse o treinador em entrevista coletiva.
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Léo Pereira terá oportunidade porque Gabriel Magalhães será poupado. O zagueiro do Arsenal apresentou um cansaço depois da final da Liga dos Campeões.
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"Voltou da final da Champions um pouco cansado. Não queremos assumir riscos com ele. Creio que amanhã não vai jogar, vai ser preparado para o primeiro jogo", explicou.
Lucas Paquetá ganhou a vaga de Luiz Henrique, e o Brasil será escalado com três jogadores no meio-campo. Ancelotti defendeu os testes que tem feito na seleção brasileira.
"Eu acho que estou convencido que tenho uma lista muito forte e quero aproveitar essa lista. Não quero focar minha cabeça no time titular do primeiro jogo. Quero treinar essa lista e aproveitar essa lista. É uma lista com muitos recursos", concluiu.
A Seleção entra em campo no próximo sábado (6) contra o Egito, às 19h (de Brasília), em Cleverland A estreia na Copa será no próximo 13, no mesmo horário, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Na sequência, o adversário é o Haiti, no dia 19, às 21h30 (de Brasília) na Filadélfia. Para fechar a fase de grupos, o último confronto é contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h (de Brasília), em Miami.
 
Fotogaleria
Igor Thiago
Igor Thiago Divulgação/CBF
Paquetá durante treinamento da seleção brasileira nos Estados Unidos
Paquetá durante treinamento da seleção brasileira nos Estados Unidos Rafael Ribeiro / CBF
Igor Thiago
Igor Thiago Rafael Ribeiro / CBF
Paquetá
Paquetá Rafael Ribeiro / CBF
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