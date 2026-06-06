F1: Ferrari confirma internação do chefe Fred Vasseur em hospital de Mônaco

A Ferrari confirmou a ausência do chefe Fred Vasseur nos treinos livre e classificatório do GP de Mônaco, que ocorrem neste sábado (06). O mandatário francês foi internado em um hospital próximo ao circuito de Monte Carlo e ficará em observação nas próximas horas. A escuderia italiana não informou detalhes sobre o estado de saúde.

"Fred Vasseur não estará presente no circuito hoje. Após alguns exames médicos, Fred permanecerá em observação em uma unidade médica local. Nenhuma informação médica adicional será divulgada. Desejamos a Fred uma rápida recuperação e esperamos vê-lo de volta às pistas em breve".

A Ferrari não informou se o chefe estará na pista neste domingo (07), quando ocorre o Grande Prêmio de Mônaco. Aos 58 anos, Frédéric Vasseur ocupa o cargo na escuderia desde 2023, após passagens por Renault e Sauber/Alfa Romeo. Ele entrou no lugar do italiano Mattia Binotto.

Mesmo com a ausência do chefe de equipe, a Ferrari conseguiu um bom desempenho no último treino livre, realizado na manhã deste sábado. Em casa, Charles Leclerc fez o segundo melhor tempo, apenas 0,327 segundos mais lento que o jovem Kimi Antonelli, líder do campeonato.

O heptacampeão Lewis Hamilton, que liderou o treino desta sexta-feira (05), fechou com o terceiro melhor tempo. Ele terminou 0,004 segundos atrás do companheiro de equipe.

George Russell, da Mercedes, Max Verstappen, da Red Bull, e Oscar Piastri, da McLaren, respectivamente, foram os outros pilotos que fizeram os melhores tempos neste sábado. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, fechou com o sétimo melhor tempo, à frente de Isack Hadjar, da Red Bull.

O treino classificatório começa às 11h (horário de Brasília) deste sábado.