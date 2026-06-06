Torcida transforma cidade em 'mar vermelho' com sinalizadores e fogos após título na Argélia

A conquista do Campeonato Argelino pelo Mouloudia Club d'Alger provocou uma grande festa nas ruas da capital do país. Na noite da última sexta-feira, torcedores do clube tomaram diferentes pontos de Argel com sinalizadores, fogos de artifício e fumaça vermelha.

Vídeos publicados por torcedores mostram a cidade iluminada em vermelho, uma das cores do Mouloudia, horas antes do último compromisso da equipe na temporada. O cenário chamou atenção quantidade de torcedores nas ruas e a intensidade da comemoração, que aconteceu antes da entrega oficial da taça.

Embora o título já estivesse garantido desde 8 de maio, o troféu foi entregue apenas nesta sexta-feira, após a partida contra o ASO Chlef, no estádio Ali-la-Pointe. Dentro de campo, o time encerrou a campanha com vitória por 2 a 0 diante da torcida.

A conquista foi a décima do Mouloudia no Campeonato Argelino e a terceira consecutiva. Dominante ao longo da temporada, a equipe liderou a competição do início ao fim e fechou a campanha com 65 pontos em 30 partidas, dez a mais do que o vice-campeão Saoura.