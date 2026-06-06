F-1: Antonelli celebra conquista da pole para o GP de Mônaco: 'Juntei tudo em uma única volta'

Líder do Mundial de Pilotos da atual temporada de Fórmula 1, Kimi Antonelli celebrou neste sábado a conquista de sua quarta pole position em seis etapas disputadas. No travado circuito de rua do Principado, o jovem italiano vai largar no posto nobre do grid para o tradicional GP de Mônaco.

O lugar de honra veio numa disputa equilibradíssima com o holandês Max Verstappen. Depois de não conseguir brigar pelos melhores tempos nos treinos livres, o piloto da Mercedes conseguiu fazer valer o seu talento justamente no classificatório.

"Foi uma daqueles desempenhos que chamamos de volta mágica. Consegui juntar tudo em uma única volta, e foi uma classificação muito apertada com o Max para obter a pole. Por isso estou tão feliz de ter conseguido esse resultado", afirmou.

Apenas 43 milésimos separaram o líder do Mundial do holandês da Red Bull na disputa desta sexta (Antonelli cravou a pole com o tempo de 1min12s05). A intensidade foi refletida em sua agitação ao conceder a entrevista após o treino.

"É muito difícil descrever, a adrenalina foi imensa. Eu ainda estava tremendo na coletiva por causa disso", afirmou o piloto que fez um agradecimento à equipe pela evolução do carro. "Quero fazer um agradecimento aos mecânicos porque ontem tivemos muitas dificuldades e hoje conseguimos melhorar enormemente", afirmou.

O GP de Mônaco inaugura a etapa europeia do calendário de corridas de Fórmula 1 deste ano. A tradicional prova de rua acontece neste domingo, às 10h (horário de Brasília).