F-1: Bortoleto lamenta erro em Mônaco: 'Não tinha necessidade de estar tão perto do muro no Q1'

O brasileiro Gabriel Bortoleto tinha a expectativa de obter uma boa classificação no circuito de Monte Carlo neste sábado, na definição do grid do GP de Mônaco de Fórmula 1, mas admitiu que cometeu um erro e vai largar na 16ª colocação neste domingo.

Ainda no Q1, o piloto da Audi esbarrou de forma leve no muro, quebrou a suspensão de seu carro e não pôde participar das sessões seguintes. Bortoleto lamentou o acidente e assumiu seu erro. "Estou bem chateado. A gente sabe que tem que estar andando bem perto dos muros, mas não tinha necessidade de estar tão perto do muro no Q1", afirmou. "Estava ansioso, animado para fazer uma boa classificação."

Bortoleto afirma que pediu desculpas à Audi pelo erro que tirou a chance de a escuderia chegar ao Q3. Seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hulkenberg, ficou com a 13ª colocação.

"O terceiro treino livre foi muito bom. E eu errei. Peço desculpas para a equipe, não tem o que falar. Um erro minúsculo custou a classificação. É isso. Vamos continuar trabalhando para amanhã. A gente sabe que Mônaco é difícil de passar, mas vamos ver o que dá para fazer", disse Bortoleto ao Sportv.

Na avaliação do piloto da Audi, o circuito de Mônaco é favorável para a Audi, por se tratar de um traçado mais lento. "Nosso carro é para top 10 nesse final de semana. A gente sabe que a gente tem deficiência de motor, mas aqui em Mônaco isso acaba nos ajudando. Como tem poucas retas, o nosso carro consegue demonstrar mais o potencial dele."